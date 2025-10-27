Söylesene Sergen Hoca!

Bu takım neden oynamıyor, neden mücadele etmiyor?

Bunu anlamakta güçlük çekiyorum.

Sergen Yalçın, sürekli Rafa'nın formsuzluğundan yakınıyor. Belli ki devre arasında yolları ayırmak istiyor.

Ama sevgili Sergen Hoca, dün gece bir kez daha gördük ki; Rafa Silva'sız bu takımın tadı tuzu yok.

Portekizli yıldız, bu takımın yaratıcı aklı, fark yaratan oyuncusu.

Sergen Hoca yine diyor ki:

"Devre arasında iki önemli transfer yapmalıyız." Allah aşkına, Beşiktaş'ın daha kaç transferi olacak?



Evet, belki Abraham o penaltıyı gole çevirse, Beşiktaş maçı koparacak, sahada özgüvenle oynayacaktı.

Ama arkadaş... Böyle bir penaltı atışı olur mu?

Büyük takım oyuncusu, böyle kritik anlarda bu kadar ciddiyetsiz davranamaz!

Dün sadece Cengiz ve Emirhan isyan edercesine mücadele etti.

Gerisi, kusura bakmasın ama; 122 yıllık o büyük arma büyük geldi!

Beşiktaş bu kadar kötü oynar mı?

Oynamamalı!

Rakip Kasımpaşa belli ki birçok sorunla karşı karşıya. Ama onlar da Beşiktaş'ın zayıflığını görünce puan fırsatını geri çevirmedi.

Ve o 90 dakika boyunca tribünleri inletip, ekran başında yüreği ağzında maçı izleyen Beşiktaş taraftarının suçu ne?

Her sene umut veriliyor, "Bu sezon farklı olacak" deniyor...

Ama değişen bir şey yok!

Artık Ekim ayı itibariyle sezonu kapattığımız gerçeğiyle yüzleşmeliyiz.

Bu taraftar, bu arma, bu büyüklük...

Gerçekleri konuşmayı, silkelenip ayağa kalkmayı hak ediyor.

Beşiktaş büyük takımdır!

Ama bu oyun, bu ruhsuzluk, bu çaresizlik...

Ne Beşiktaş'a, ne de o kutsal formaya yakışıyor.