Skor aldatmasın!

Beşiktaş, Konyaspor karşısında kazandı ama bu skor kimseyi yanıltmasın! Siyah-beyazlılar maça öylesine kötü başladı ki, neredeyse 90 dakika boyunca Konyaspor oyunu Beşiktaş yarı sahasına yıktı. Bu kadar büyük bir kulübün kendi sahasında sıkışıp kalması, açıkçası şaşkınlık verici ve üzücüydü. Ev sahibi vasat bir takım görüntüsündeydi ama Beşiktaş'ın aciz futbolu beni kahretti. Tipik bir Anadolu takımı gibi sahaya çıkan Beşiktaş, oyunu kuramadı, tempo yapamadı, pozisyon üretemedi. Duran toplar dışında neredeyse hiçbir tehlike yaratamadı. Elbette takımda yedi önemli eksik vardı ama koca Beşiktaş, bu kadar silik bir görüntü veremezdi!



İlk yarıda organize atak yapamayan Beşiktaş, duran toptan gelen kafa vuruşuyla Ndidi karambol golüne imza attı. Ancak golün ardından da Beşiktaş yine sahada yokları oynadı. İkinci yarıda Konyaspor sağlı sollu ataklarla bastırırken, Beşiktaş'ın genç stoperi Emirhan Topçu müthiş bir direnç gösterdi. Ayrıca uzun süre sonra forma giyen Ersin Destanoğlu'da yaptığı kurtarışlarla kalesinde güven verdi.



Beşiktaş ikinci yarıda oyunu tamamen kendi sahasında kabul etti. Kontrataklarla gol aramaya çalıştı ama bu anlayış Beşiktaş'ın DNA'sına aykırıydı. Hele ki Sergen Yalçın'ın son yarım saatte Rafa Silva'yı oyundan almasına asla anlam veremedim. Rafa bu takımın yıldızı, lideri! Onu saf dışı bırakmak, Beşiktaş'ın en büyük silahını yok saymak olur. Kaleci Deniz'in Abraham'a hediye ettiği gol sonrası Konyaspor da kepenkleri indirdi ve maç o anda bitti! Evet, Beşiktaş kötü oynarken kazandı ama bu futbol anlayışıyla zirveye oynamak hayal. Bu skor kimseyi aldatmasın. Kara bulutlar hâlâ dağılmış değil. Bu takımın havaya girmesi için Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarının kazanılması gerek. Kazandığına sevinelim ama oynanan futbolun da Beşiktaş'a yakışmadığını kabul edelim. Beşiktaş büyüktür, böyle oynamamalı!