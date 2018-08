Gençlik ateşi

Beşiktaş'ı bu sezon şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görüyorum.

Siyah-beyazlı takım sezon öncesinde belli ki çok iyi çalışmış.

Tabii ki daha bir şey söylemek için biraz erken ama, ama sezon öncesinde yapılan hazırlık maçlarını mercek altına alırsam takımın temposunu ve kazanma azmini çok beğendim.

Daha bu takıma Quaresma, Vida, Pepe gibi dünyaca ünlü yıldızlar katılacak.

Beşiktaş son 5 yılda Türkiye'nin en iyi takımı...

Geçen sezon Beşiktaşlı futbolcular için büyük bir ders oldu. Guti'nin yaptığı açıklama gibi; şampiyonluk kupası artık gerçek sahibine geri dönecek.

Beşiktaşlıları güzel günler, Güneş'li bekliyor! Bundan hiç kuşkum yok.

Yeni cevherler Beşiktaş'ın genç transferleri takıma dinamizm kazandırdı.

Şenol Güneş eminim ki, bu genç cevherleri en iyi şekilde işleyecektir. Ah keşke Beşiktaş altyapısı yeterli olsaydı da özkaynaktan da birçok oyuncu bugün formaya aday olsaydı.

Bugünlerde tek tesellim Fatih Aksoy.

Beşiktaş yönetimi yıldız isimleri ederini bulunca satarak çok doğru bir strateji uyguluyor. Umarım Beşiktaş'ı yönetenler artık altyapıya da gereken önemi verir ve birkaç yıl içinde A Takıma yıldız adayı futbolcular çıkar. Bakın son son yıllarda Beşiktaş altyapılarda sayısız şampiyonluklara imza attı ama şu anda Necip ve Fatih Aksoy'un dışında özkaynakta yetişip A takımda oynayan futbolcu yok.

Beşiktaş yönetimi ne yapıp ne edip bu soruna ciddi bir çözüm bulmalı. Beşiktaş'ın geleceği altyapıda...

Milli Takım'a yarar FEDA döneminde Olcay Şahan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Cenk Tosun gibi futbolcular düşük maliyetlerle transfer edilmişlerdi.

Beşiktaş yönetimi de bu sezon Enzo Roco, Umut Nayir, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın gibi genç isimlerle kadrosunu güçlendirmesini doğru buluyorum.

Ama yetmez... Her sezon geleceğe yönelik transferlerin yanı sıra altyapıdan oyuncular çıkarsa Beşiktaş'ın önünde kimse duramaz.

Bakın baltyapıya önem verilen 80'li yıllarda Beşiktaş'ın Metin-Ali- Feyyaz'lı harika yılları yaşanmıştı.

Şimdi neden olmasın!

Sadece Beşiktaş'ın değil, özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray gibi kulüplerin genç futbolcu transferlerini olumlu buluyorum. Maddi kriz, özellikle dövizin yükselmesi kulüpleri genç futbolcu transferine yöneltti.

Yıllarca 30 yaş üstü transferlere verilen milyon dolarlara karşı çıktım. Bu sezon Umut Nayir, Dorukhan, Berke Özer, Barış Alıcı, Yunus Akgün gibi gençleri izlemek benim için de çok güzel bir ayrıcalık olacaktır.

Bakın bu yeni transfer politikası Türk Milli Takımı'nı da ayağa kaldıracaktır.



ÇELİŞKİ OLMASIN!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günkü basın toplantısında transferde ilginç şeylerin olduğunu söyledi. Güneş , takımda kimlerin kalıp kalmayacağını bilmediğini vurguladı.

Güneş, kaleciye ihtiyacı olmadığını belirtirken, golcü transferi istediğini tekrarladı. Aynı gün imza töreninde Fikret Orman ise Beşiktaş'ın golcüye ihtiyacı olmadığını söylerken, kaleci transferi için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Bakın bu şunu gösteriyor; yönetim ile Şenol Güneş arasında ciddi bir iletişimsizlik var. Bunu ben değil, yaptıkları açıklamalar söylüyor.

Beşiktaş yönetimi ve Şenol Güneş bir an önce bir araya gelip;

Beşiktaş'ın bugünü ve yarını planlamalı.

Aralarında gözlemlediğim bu çelişki Beşiktaş'a zarar verir







SHAKİRA PAHALIYA MAL OLDU

Beşiktaş'ın B36 Torshavn ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında Vodafone Park Stadı'nın kötü zemini maçı izleyen herkesin dikkatini çekti.

Hibrit çimler nasıl o halde geldi inanılacak gibi değil...

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın 3 hafta önce Vodafone Arena'da gerçekleştirdiği konserin stat zeminine büyük zarar verdiği belirtiliyor. Beşiktaş bu konser için organizatör firmadan hiç bir ücret talep etmedi. Kulüp, bu işten para kazanmadığı gibi bugün bir de bozuk çimlerle karşı karşıya kaldı.

Bu kötü zemin Beşiktaş gibi çok pas yaparak rakibini boğan takım için büyük dezavantaj olur. Umarım yetkililer saha zemini bir an önce eski haline getirirler.