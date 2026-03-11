Aynı tarife

Eylüldeki maçtan çok da farklı bir senaryo yoktu sanki. İşin doğrusu; o skoru çok çok zor hazmeden Liverpool'un aynı yeşil formasıyla sahaya çıkması beni hayli şaşırtmıştı. İlk maça göre iki takımın kadrolarında toplamda altı farklı isim vardı. Sarı kırmızılıların erken bir golle öne geçmesinin ardından maçtaki denge pek bozulmadı. Cimbom'da en çok beğendiğim isimler Sara, Lang, Jacobs ve Lemina idi. Rakipteki en korktuğum üç isim Ekitike, Salah ve Szoboszlai standartlarının altında kaldı. Her iki takımın birer golünün VAR'dan döndüğü maçta Galatasaray'da kart sınırındaki isimlerden sadece Davinson Sanchez cezalı duruma düştü.



Liverpool ile bir sezonda İstanbul'da birbirine benzeyen iki maç oynamak ve ikisini de kazanmak asla unutulmayacak bir başarı olarak tarihe kazınacak. Ama ne enteresandır ki İngiltere'de sekiz gün sonra oynanacak maç bu iki maçı da gölgede bırakacak. Maç öncesi Osimhen'i ağlatan koreografi muhteşemdi ama takımın yıldız golcüsü ağlatılmasa daha mı iyi olurdu acaba. Tebrikler Cimbom, tebrikler Okan Hoca... Haydi; Liverpool'dan bir maç daha gol yemezsek yeni bir tarih daha yazılmış olacak.