Onun Icardi'si var

Ligin kinci haftası. Dört Avrupa maçıyla birlikte sezonun altıncı resmi maçı. Galatasaray'da sahadaki tek yeni isim; Angelino… Siopis birkaç gün önce Cardiff'e gitti ve cuma akşamı çıktı oynadı. Harry Kane ayağının tozuyla Bayern formasını terletti. Zaha'yı anlarım; sakat olduğu için oynamıyor. Galatasaray ligin ilk haftasında iki puan kaybetti. Ya dün akşam da kazanamasaydı? Allah korusun ya Molde'ye elenilirse n'olacak? 40 gündür "daha iyisini almak" amacıyla bekletilen Ndombele 40 gün önce alınsa kötü mü olurdu? Geçen yılın Galatasaray kadrosu henüz geçen yılın Galatasaray'ı seviyesinde oynamıyor. Neyse ki; İcardi var. Bakasetas büyük bir hata yaparak Arjantinliye bir gol hediye etti ama topu kaptırdığı pozisyonda Torreira'nın ayağına bastıysa VAR ve hakem büyük bir hataya imza attı.

Bu pozisyondan önce Boey'in rakip ceza sahasında yediği orta şiddetli dirsek sonrası penaltı noktası gösterilebilirdi. Geçen sezon bu haftaları Gomis ile atlatan Galatasaray'da bu sezon İcardi ustalığıyla, Torreira, Mertens ile Boey'se hırs ve enerjileriyle takımı sırtlamış görünüyor. Angelino sahanın iyilerindendi. Az süre alsa da İcardi'nin ikinci golündeki asistin sahibi Kaan Ayhan da imza atarkenki sakız çiğneyen görüntüsünden uzaktı. Kerem için söyleyeceğim tek bir cümle kaldı elimde; "varlığı dert, yokluğu yara"… Transferin son gününe kalmadan şu 40 gündür bekletilen Ndombele bir an önce takıma katılsa çok iyi olur kanaatimce. Galatasaray her şeyin iyisini, güzelini hak ediyor. Fakat şurası da kesin; en iyi transfer, zamanında takıma katılandır… Şimdi sırada sezonun önemli maçı var. Sarı kırmızılıların ve Avrupa'daki tüm temsilcilerimizin ayağına taş değmesin. Bu arada; Ziyech'in UltraAslan tribününden belirmesi çok acayip bir "merhaba" olarak tarihe geçti. Daha önce bir benzeri yapıldı mı bilmiyorum ama kimin fikriyse tebrik ediyorum.