En keskin diken

Trabzon'da iki gol bulup sakatlanarak çıkan, Lazio maçındaki oyunuyla alkış alan Emre Kılınç'ı, Kerem'in yerine ilk 11'de bekliyordum ama Lazio'yu yenen takım bozulmamıştı.

Galatasaray, ilk yarıda birkaç zayıf deneme dışında rakip kalede tehlike yaratamadı.

Aslında her iki takım da savunmacıların kendi kalelerini yokladığı iki enstantane dışında golden hayli uzaklardı. Bu kısırlıkta yine Galatasaray'ın sayısız köşe vuruşunu hoyratça heba etmesi hayli manidardı.

Sarı-kırmızıların orta saha kurgusunda, Berkan, Taylan ve Cicaldau (bence, Rumen futbolcu, Efecan'la birlikte maçın en iyisiydi) üçlüsünden biri fazla gibi duruyor.

Taylan - Cicaldau ikilisinin önünde Morutan ya da Feghouli'nin oynaması daha üretken bir takım vaat eder sanıyorum.

İdeal savunma dörtlüsü için Marcao'nun cezasını bitirmesini bekleyen Fatih Hoca, ilk kez Luyindama'yı solda, Nelsson'uysa sağda oynatarak mesajını verdi;

"Luyindama, Marcao gelince yanımda oturur". Lazio maçında bazı otoritelerin ilk 11'de beklediği Diagne, on günde üçüncü golcülüğe düşüp sosyal medyada saçmalayınca kadro dışı kaldı.

Diagne'yi bir daha sarı kırmızlı formayla oynarken göremeyebiliriz.

İkinci yarının hemen başında kenarda Mohamed, Feghouli ve Emre belirince, sosyal medyadan, stattan ve ekrandan maça ortak olan taraftar heyecanlandı ama çıkanların Taylan, Morutan ve Halil olmasını yadırgayanların sayısı (ben dahil) hiç de az değildi.

Misal; Taylan ve Morutan yerine Kerem ve Berkan'ın çıkmasına (kötü oynamıyor olsalar da) hiç şaşırmazdım. "Halil mi, Mohamed mi" sorusuna bir yanıt vermek çok da kolay değil.

Diagne'nin 'azalarak bitişinin' ardından bu soru Terim'in aklındaki en keskin dikendir tahminimce.

Dün akşam katkı sağlayan Mısırlı'da ısrar edilmesi için hala çok geç olmayabilir.

Bu arada hangi form düzeyinde olursa olsun, Feghouli'nin bir hamle oyuncusundan daha fazlası olduğunda da ısrarcıyım. Yenilen golde en büyük hata Ömer Bayram'ın gibi duruyor ancak çok kötü oynayarak Van Aanholt'un sağ beke tayinine sebep olan Yedlin'i suçlamak daha adil olacaktır.

Bu yeni takımın sorunlarının ne olduğu kişiden kişiye değişir fakat çözümün Babel'i yuhalamakla gelmeyeceği kesin.