Öz güven

Galatasaray güçlü bir Avrupa takımını yenmeye nicedir hasretti. Moskova'daki maçtan Marsilya'nın bir puanla dönmesiyle gelen liderlik, Fatih Terim'in genç ve dinamik takımına ihtiyaç duyduğu öz güveni beraberinde getirecektir.

Elbette ki yakın zamanda Trabzon'da "Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli" dersini alan bu takımın işi, bu grupta hala çok kolay değil.

Kerem Aktürkoğlu her geçen gün üzerine koyması gereken yaşta ve potansiyelde fakat dün akşam biraz daha derli toplu olsa bir şans golüne kesinlikle gerek kalmayabilirdi.

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Yine de zor günler geçirdiği, Lazio gibi rakiplerle yeni yeni yüzleştiği için anlayışlı olunmalı.Van Aanholt, Nelsson, Morutan, özellikle Cicaldau ve Berkan her geçen gün takımla, taraftarla daha da bütünleşiyor.Marcao'nun Giresun'daki vahim yanlışının ardından Avrupa arenasında sahne alması ve kazasız, belasız önemli bir doksan dakikayı tamamlaması çok önemliydi.Süper Lig'deki cezası bitince Fatih Terim tarafından lig maçlarına entegrasyonu sancısız geçecek gibi duruyor.On gün önce takımın birinci golcüsü konumundaki Diagne ise yine oynamadı, sezonun devre arasında giderse şaşırmamak lazım.

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Fatih Terim'in orta vadede iyi şeyler vaat eden enteresan takımında, ara ara ilk onbirde de Babel, Feghouli gibi deneyimlere şans vermesi, gençlerin olgunlaşmasına katkı sağlayacaktır.Trabzon'da iki gol bulan ve dün akşam az da olsa forma şansı bulan Emre'nin de takımın demirbaşlarından biri olmasını bekliyorum. Kafamdaki sıralamada ben onu Kerem'in 'bir adım' önüne koyuyorum. Bilmem katılır mısınız?