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Anasayfa Yazarlar Rıdvan Dilmen Kulübe savaşları
Rıdvan Dilmen

Rıdvan Dilmen

28 Ocak 2013 | Pazartesi

Kulübe savaşları

Stat buz, ortam ateş gibiydi. Haberler peş peşe yağıyordu; sürpriz sonuçlar, istifalar, Drogba bitti, Kolo Toure geldi vs...
Gözler, yedek kulübesinde, Sneijder'deydi.
Terim, 11'e almadı.
Hollanda'dan gelen meslektaş, son röportajını aktardı: "Neden top 5 kulüpten birini tercih etmedin?" sorusuna, Sneijder'in yanıtı: "Artık top 5 oyuncusu değilim!" Şaşırtıcı geldi bana.
Kuyt ile kıyasladı. "Kuyt çok çalışkandır, asla oyuna küsmez ama Sneijder, Hollanda Milli Takımı'nda da ilk 11 oynar, kalitesi daha yüksek, Şampiyonlar Ligi'nde izleyin" dedi.
Sonra maç, Umut'un harika ortasında, Emre'nin nefis golüyle başladı.
Kasımpaşa maçında dökülen Emre Çolak, derbide gol atarak rahatladı.

Gençlerle bu kadar
32'de Mehmet Ali Birand'ı anan alkışlar, 3 hafta önce FIFA kokartı alınan Tolga Özkalfa'nın ters bir kararıyla "Yeter Yıldırım Demirören" tezahüratına dönüştü.
Beşiktaş, istekli, çalışkan gençlerle büyük mücadele veriyor.
Ama büyük maçlar büyük oyuncularla kazanılır.
İkinci yarı başlarken Samet Aybaba, Mehmet Akgün-
Oğuzhan değişikliği yaptı, gol Kartal'ı teşvik etti.
Sneijder'i izlemeye başladık derken Melo atılınca maç başkalaştı.
Sonuca hocalar damga vurdu.
Kadro seçimi ve değişikliklerle…
Sneijder'i tadıyla izlemek de en erken Bursa deplasmanına kaldı..

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Etiketler :
Yıldırım Demirören, Beşiktaş, FIFA, kasımpaşa, Galatasaray

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