Yollar ve hedefler!

Trabzonspor geçen hafta Galatasaray'ı yenerek zirve yarışında tekrar hedef güncellemesi yapmıştı. Fırtına, bu düşünce ile Alanyaspor karşısına mutlak üç puan için çıktı. İlk devre toplu ve topsuz oyunun tüm kontrolü bordo mavililerdeydi. Alanyaspor topu rakibine bırakarak 5-2-3 gibi formasyonla oynadığı gibi kendi ceza sahasına yakın bir yerde yaptığı derin savunma anlayışı ile Fırtına'yı set hücumu oynamaya yönlendirdi. Fatih hocanın bu yalnız durdurmaya yönelik rakibin anlayışına karşı top ayağında iken 3-1-6 dizilişi doğru taktiksel düşünceydi İki kenar beki Pina ve Mustafa hücumda top aldı. Zubkov ve Nwakaeme iç koridora girdi, bunlara Ozan da destek verdi. Augusto'nun yanına özelikle çizgiden getirdikleri toplarda rakip ceza sahasına kalabalık girmek doğru bir düşünceydi. Top kaybında anında verilen doğru pres reaksiyonu ile kazanılan toplarla rakip yarı alanında kalarak çok geriye koşmadılar. Bu iyi oyun anlayışı ile az öz pozisyonlar buldular ama değerlendirmediler. Bir de bunu çok fazla üretkenliğe çeviremediler.

İkinci yarı Ozan'la golü bulmalarına rağmen çok çabuk gol yemeleri maçın gidişatını etkiledi. Biraz daha dakikalar geçseydi çok rahat ikinci golü bulabilirlerdi. Onuachu'nun eksikliğini çok fazlasıyla hissettiler. Fatih hocaya her zaman inanmış biri olarak bu maç özelinde şunu söylemek istiyorum. Oyun başlangıcı, devre arası ve ikinci yarı oyuncu seçimlerini ve de zamanını bir daha gözden geçirmesi iyi olur. Trabzonspor önemli bir virajda iki puan bıraksa da hiç motivasyonunu kaybetmeden kalan maçlarına odaklanmalı. İki kulvarda gidilecek yolları ve hedefleri var. Bunları gerçekleştirebilecek en önemli birbirlerine sağlam bağları ve hedefleri var.