Işık var ama…

Özellikle ülke puanı açısından Galatasaray'ın Lokomotif Moskova maçında alacağı galibiyete ihtiyacımız vardı.

Bunun bilincinde olan sarıkırmızılılar, taraftarın da yarattığı yüksek atmosferle birlikte maça tempolu başladı. Top rakipteyken karşı presi, yeri geldiğinde de bölgesel baskıları çok doğru yaparak, çok hızlı toplu ve topsuz olarak hücum geçişleri yaptılar. Zaten eldeki kadronun daha çok endirekt değil (set hücumu) yerine direkt kaleye giden oyunu oynayacak isimlere sahip olduğundan baskılardan sonraki çıkışları çok etkili yapıp, plan doğrultusunda da golü bulmayı düşündüler. Hem bu uygulamayla rakibi eksik yakaladığında daha rahat hücuma çıktılar.

En büyük sıkıntısı bu kadar yüksek eforlu oyunlarda rakip ceza sahasının üzerinde ve içinde üretkenliklerini yeterli seviyede olmadığından skorun 1-0 Galatasaray lehine giden dönemde 2'yi bulamamaları, hele ki bu seviye maçlar için her zaman sıkıntı yaratabilir. Sarı-kırmızılılar, Moskova ile aynı dizilişte oynadı.

Zaman zaman bu oyunlar için Feghouli ve Kerem'in hücumda Halil'i yanına sokmayıp çizgide olmasını sağlayarak, iç koridora yeri geldiğinde sağ bek Yedlin, yeri geldiğinde sol bek Aanholt, girerek sayısal üstünlüğü de sağlaması gerekir. Yani dizilişi 3-4-3 gibi, 2-5-3 gibi formasyon seçenekleriyle pas kanallarını çoğaltması da gerekir. Bunu maçın genelinde baskı yediği bölümlerde mutlaka yapması gerekirdi.

Hücumdaki çeşitliliğin 3'lü orta sahanın iki 8 numarası Cicaldau ve Morutan'ın Halil'i topla ya da topsuz daha fazla bağlantı oyuncusu olarak daha fazla kullanması gerekir. Çok orta saha bölgesinde kalarak oradan servis yapıp oynamaları, dikine toplu ya da topsuz alanı az kat etmeleri sarı-kırmızılıların hücumda sayısal eksikliği gibi hücum repertuarının da etkilenmesindeki en büyük nedenlerinden biridir.

Lokomotif golü attıktan sonra orta sahaların çok çabuk geçildiği, özellikle de bu hızlı kalelere gidilen oyunda Galatasaray, final pasları ve son vuruşlarındaki o beceriyi gösteremedi.

Baştan sona iyi oynadığı, belki bölüm bölüm o frekansları rakibine verdiği anlar haricinde galip gelmeyi fazlasıyla hak etmişti.

Bu oyunu her gün gelişen sarıkırmızılıların Avrupa Ligi'nde son iki maçında gerekli puanları alıp, bir üst tura çıkacağının ışığını; mücadele, coşkulu oyun, istek ve arzusuyla veriyor.