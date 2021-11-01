Tuzaklar

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybettiği, Trabzon'un kazandığı haftada Galatasaray'ın tek düşüncesi Gaziantep maçından 3 puan almaktı. Gaziantep'in sezon başından beri deplasmanda kötü performansı vardı.

Erol Bulut sezon başında 3'lü dizilişle lige başlamıştı. Sonra 4'lüye döndü, tekrar uzun haftalar sonra Galatasaray karşısında topu rakibe bırakıp 5-3-2 gibi sahada konumlanmayı düşündü. Hem oyunun merkezini hem kenarlarını kapatmak düşüncesindeydi. Sarıkırmızılılar da 4-1-4-1 gibi dizildi.

Berkan'ın Alanyaspor'da merkez orta saha oynadığı yere çekilmesi hem onun hem takımın performansına olumlu yansıdı. Orta sahayı iyi organize ettiği gibi Nelsson ve Marcao'ya Antepli oyuncular baskı yaptığında aralarına girerek üçlü hat oluşturdu. O baskıdan savunmanın daha doğru çıkmasını sağladı.

Morutan'ın sezon başından beri dile getirdiğim gibi daha içerde 8 numara profilinde oynaması da orta sahada topa daha fazla sarıkırmızılıların sahip olmasını sağladı.

Santrfor arkasında on numara pozisyonunda daha olumlu katkı vereceğini düşünüyorum.

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Böyle Gaziantep gibi kapanan takımlara karşı saha içinde yatay hatlar oluşturmak gerekir. İki tane kenar bek Yedlin ve Aanholt orta sahada 'sahte bek' Berkan'la beraber üçlü hat oluşturup, önlerinde Cicaldau, Morutan bir hat, hücumda da üçlü stoperin ortasında Caulker'a merkezde Halil orta pozisyon alıp çizgilerde de sağda Alper, solda da Kerem ile bir hat daha oluşturabilirdi.

Burada hedef en az oyuncuyla rakibi nasıl bağlarız ve boş alan nasıl yaratırız. Bu yaratılan dört hatta orta sahaya iki kenar beki girip 5'e 3 topa sahip olarak daha etkili olacağı gibi, hücum oyuncuları ve iki 8 numara Morutan ve Cicaldau iç koridordan savunma arkası koşuları denemesi gerekir.

Top Gaziantep'te iken de karşı presi zaman zaman doğru yaptılar.

Bunun süresini uzatmaları gerekir.

Bu maçta atılan 2. gol dahil kaçırılan bütün goller savunma arkası tüm opsiyonların denenmesi ve rakibe hazırlanan tuzaklarla gerçekleşti. Galatasaray bu maçtaki gibi kurduğu "tuzakların" sayısını ve hücum çeşitliliğini artırması gerekir.

Bu genç ve yüksek enerjili kadro bunu yapabilecek potansiyele sahip.