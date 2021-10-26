Erken eşik!

Derbi öncesinde özellikle Avrupa'daki performansıyla morali yüksek olan G.Saray, Avrupa'da ve ligde istediği sonuçları alamayan moralsiz ve motivasyonu düşük olan Beşiktaş vardı.

Bu derbi özellikle büyük beklentilerle sezona başlayan çifte kupalı Beşiktaş'ın reaksiyon verip çıkışa geçme maçı olacaktı.

İki takımın kadro yapısına baktığımızda Beşiktaş'ın tecrübeli ve kaliteli kadro yapısı var. G.Saray ise genç ve dinamik oyunculardan kurulu bir takım. Hem oyuncu özellikleri, yaşları, yetenekleri, oyun anlayışları ve oyun yapılarında farklılıklar var.

Beşiktaş bu kadroyla topla rakibine tempo yaparak baskı oluşturdu.

G.Saray da fiziksel tempoyla ve yüksek eforla fark yaratacak oyunculardan kuruluydu. İki kenar beki sezon başından beri yetersiz.

Orta sahadaki pas organizasyonu doğru olmadı. Diagne bağlantı kuramadı. Kerem ve Morutan'a alan da açamadı. Galatasaray'ın topa sahip olduğu organizasyonda ciddi eksiklikler var.

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Top ayağındayken ne odaklı oyun oynadığı belli değil. Direkt hızlı geçiş oyunları mı veya topa sahip olduğunda yerleştiğinde set oyunları belli değil. Hücumda aşırı yüklenmeyi sahanın hangi bölgesinde nasıl yapacağıyla ilgili planlarında ve uygulamalarında eksiklik var.

Bir de Morutan, sağ önde hücum oyuncusu olarak değil on numara profilinde oynarsa G.Saray pas trafiğini daha kolay sağlayabilir.

Özellik olarak kanatlarda hızlı, topu taşılyacak bir oyuncu da değil. Teknik, klas, zeki oyuncu.

Forvet arkasında oynama özellikleri fazlasıyla var.

Beşiktaş, galip gelmesine rağmen oyun birlikteliği, sahaya konulan ortak akıl, hücum aksiyonlarındaki çeşitlilik ve en önemlisi de rakip yarı alandaki karşı presi daha üst seviyeye çekmeli.

G.Saray'a karşı topa sahip olmakta ve hücum bölgesine geçmekte sıkıntı yaşamadılar. Ceza sahasına bu kadar girmelerine rağmen çok da pozisyona bulamadılar.

Penaltı kaçırsa da G.Saray'ı yenmesini bilen Beşiktaş, takımın toparlanması için ligin başı da olsa önemli bir 'erken eşik' maçında 3 puan almasını bildi. Beşiktaş'ın buna da ihtiyacı çok fazlaydı.

Futbolda orta sahan kadar takımsındır. Maçın genelinde topa sahip olan ve topu koşturan Beşiktaş topun ve rakibin peşinden koşan G.Saray vardı. Beşiktaş bunu da en doğru şekilde kendi lehine çevirip derbiden galibiyetle ayrıldı.