Planlar ve esneklikler?

Fenerbahçe'nin Antwerp'i yenerek ümitlerini son 3 maça taşımak tek düşüncesiydi.

İlk yarıda geri düşmesine rağmen attığı 2 golle beraber Valencia'nın gereksiz panenka penaltısı denemesi belki sarı-lacivertliler'in 3-1'le soyunma odasına gitmesini engelledi. Valencia benim beğendiğim, çok teknik, zeki ve bir de adam eksilten çok iyi golcü. Onun gibi tecrübeli oyuncunun böyle telafisi olmayan maçlarda, fanteziye kaçmadan daha net penaltı atması gerekir.

Maçta Valencia'ya ne Mesut ne de Berisha ayak uydurdu. Hücumda yalnızları oynayan Valencia, ona rağmen hücumda fark yarattı. Özellikle Mesut ve Berisha'yla ne ikili ne de üçlü hücum kombinasyonlarını da yapamadılar. Buna bir de Ferdi ve Samuel'in fazla etkili olamadıkları gibi destek de verememeleri, takımı hücum zenginliği açısından özellikle ikinci yarı ciddi anlamda zayıflattı.

H H H

Fenerbahçe'nin bu oynadığı sistemde ve Pereira'nın oyun felsefesinde, hep rakibe yapılan karşı pres en önemli taktik hamlesiydi. Bu maçta onu rakibe karşı maçın hiçbir bölümünde uygulayamadılar. "Bu karşı pres ve hücumcu oyuncuların kombinasyon eksikliği, bu çıkan görüntüdeki en büyük plansızlıktı".

Oyun planları ve değişik dizilişler planlarının sayısının, mutlaka artması gerekir. Bu kadar mesafeler birbirinden kopuk ve açıkken de bu baskıyı yapmak tabii ki mümkün değil.

Bu oyunda hücum üçlüsü direkt skor katkısı yapması gerekir. Yani oyuncu hızı, becerisi, sayı yapması yalnız bu maç özelinde değil, genel olarak daha fazla katkıları olup, maçlarda kalite farklarını ortaya koyup takımlarının gol sayılarını daha üst seviyeye çekmeleri gerek.

Bu beraberlik şansı azalttığı gibi esas Pereira'nın her toplantıda "Rakamlar bu oyunda önemli değil" dediğini görüyoruz. Evet, bu konuda haklı ama içine de bir felsefe koymalı ki top ayağındayken, rakipteyken ve eldeki kadrolarıyla "daha esneklik göstererek yalnız üçlü değil, dörtlü formasyonu da b planı ve değişik alternatifleri de" mutlaka takımına monte etmesi gerekir. Bunu da oynayacak kadro derinliği elinde var.