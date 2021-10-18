Psikolojik üstünlük

Trabzonspor'un milli takım arasından sonra F.Bahçe'yi yenerek lider olma hayalinden başka düşüncesi yoktu. Fenerbahçe de lider gittiği deplasmanda lider dönmek istiyordu.

Trabzonspor'un felsefesi topla beraber rakibe baskıyla pozisyon üretip gol bulmaydı. F.Bahçe de top rakipteyken tempoyla yaptığı baskılarla pozisyon üretkenliği yarattı.

Oyun anlayışı farklı teknik adamlara sahip olan iki takımın derbi maçıydı.

Trabzon endirekt hücum eden ve F.Bahçe ise topu kazandığı gibi çabuk kaleye giden oyun kültürleri olan iki takım.

Derbide erken golü bulan F.Bahçe'nin, tam istediği ortam ve oyun yapısına uygun oyun oluştu.

Bakasetas'ın attığı gol ve Kim'in atılıp eksik kalmasıyla denge Trabzon'a geçti.

***

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın

Skoru korumaya çalışan F.Bahçe, 5-3-1 düzeninde oynarken;Trabzonspor özellikle 1-1'den sonra Cornelius değişikliğine kadar pozisyon üretemedi. Bunun nedeni Djaniny gibi sırtı dönük tek santrforun oyuna devam etmesi… Cornelius'un daha önce oyun hamlesi olması gerekirdi. Nwakaeme sakatlandığında Abdülkadir çizgiye çekilip Cornelius ve Djaniny iki santrforla oynamalıydı. Hücum zenginliğini olumlu etkileyebilirdi.F.Bahçe'nin 10 kişi kaldıktan sonra Rossi ve Mesut değişikliği geç kaldı.İkili mücadele ve hücuma çıkmada tempolu olmayan iki oyuncuyla o dakikaları oynamak handikaptı.Oyunu tutma düşüncesi Pereira'da oluştu ama bunu orta saha hamlesi yaparak uygulaması gerekirdi.Özellikle son bölümde Trabzonspor, topla yaptığı baskının semeresini gördü ve bu önemli derbiyi kazanmasını bildi.Böyle derbi galibiyetleri puan açısından önemlidir ama ligin başı olduğu için F.Bahçe adına çok büyük sıkıntı olacağını düşünmüyorum.Trabzonspor adına faydası ise bu 3 puanın önemi, derbilerde alınan galibiyetlerin getireceği 'psikolojik üstünlüktür.' Trabzonspor da bu maçta sezon başı olmasına rağmen bu üstünlüğü aldı.