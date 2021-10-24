Doğrular

Trabzonspor'un lider gittiği deplasmanda liderle oynadığını farkında olan ve onu yenmek için de yarattığı atmosferle yüksek enerjiyle oynayacak bir Göztepe olacaktı. Avcı ve kulübesinin oluşacak tribün atmosferi ve yüksek tempoyla Göztepe'nin baskısına hazır olması gerekirdi. Özellikle ilk 45 dakika Göztepe bunu çok iyi uyguladı. İkili mücadeleleri kazandı, fazla şut attı, topa sahip oldu, pozisyon üretti. Futbol tabii ki yalnız saha içi değil saha dışında da tuzakların ve stratejilerin kurulduğu bir oyundur. Göztepe, yarattığı bu atmosfere Trabzonspor'u çok rahat çekti. Plana hazırlıklı olmayan bordomavililer, ilk yarı topa sahip olamadı. Bununla beraber pas da yapamadı ve kırılgan bir yapı oluşturdu. Sağ bek Peres'in sakatlığı, sol bek Derswiel'in nicelik olarak eksikliği, Bakasetas ile Nwakaeme gibi oyun akıllarının olmaması ister istemez kaliteyi de düşürdü.

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İleride Gervinho, Djaniny ve Yusuf direkt kaleye giden, endirekt hücum yapamayan oyuncular. Orta sahanın hücuma destek vermesi, savunmanın alan daraltması ve iki kenar bekinin hücuma destek vermesi tabii ki çok zordu. İkinci yarı Avcı doğru bir hamle yaptı. Yusuf Sarı'yı çıkartarak Abdülkadir'i oraya çekti. Siopis ile Berat ikilisi ve Djaniny'in arkasında Hamsik oynayınca half-space (iç koroidorda) Abdülkadir o alanda topla buluştu. Hamsik'in orada top istemesiyle bağlantı hattı da oluşturdu. Topa sahip olmayı başardı. Bu da Ömür'ün goldeki asist yapmasını sağladı. Gervinho açık alana hücum eden hızlı bir oyuncu, dar alan becerisi ve tekniğiyle yerleşik savunmalara hücum edecek oyuncu profili değil. Onun özelliğine uygun pozisyonla da gol atmasını bildi. Çok iyi oynamadığı maçta takımına 3 puanı kazandırdı. Göztepe'nin ikinci yarı düşen temposu, Trabzon'un doğru savunmasıyla topa sahip olması, doğru oyuncu değişiklikleri, doğru saha içi formasyonu lider gidilen Göztepe maçından lider dönülmesini sağladı.