Kötünün iyisi!

Lider Trabzon ile sonuncu Çaykur Rizespor maçının hikayesine bakacak olursak; maçtan önce ağır favori bordomavililerdi.

Tabii ki maçlar teoride değil pratikte kazanılıyor. İlk devre Trabzonspor'un çıkan ilk 11'indeki savunmanın iki kenar bekinin de orjinleri orta sahanın merkezi.

Oyun içinde Trondsen biraz daha stoper gibi içeri doğru girdiğinde Dorukhan da hücumda çizgiye çıkarak 3-2-5 dizilişiyle hücumda farklı bir oyunla üstünlük sağlamak istedi bordo-mavililer. Ancak burada da oyun temposunun ağır olması, topu alan oyuncunun devamlı yana ve geriye oynaması, öndeki hatlar arasındaki hareketsizliğin en bariz göstergesiydi.

Bir de buna ne kanatlardan ne de merkezden etkili ve baskılı bir oyun anlayışının olmaması da eklenince, ilk yarı yüzde 70 topa sahip olmasına rağmen Fırtına pozisyon üretemedi.

Zaten ülkemizdeki çok topa sahip olduğumuzda "Biz iyi oynadık" düşüncesi var. Ama bunu gol pozisyonlarındaki zenginliğe ve tabelaya yansıtamıyorsan, burada bir hata var demektir.

H H H

İkinci yarının başında Berat- Nwakaeme değişikliğinden sonra Avcı dizilişi değiştirip 4-4-2'ye döndü. Burada sağ koridorda Dorukhan ve Abdülkadir Ömür, solda da Trondsen ve Nwakaeme'nin ikili oyunlarıyla, Djaniny ve Cornelius'a daha fazla top getirme düşüncesi vardı. Ancak buradaki ikili eşleşmeler doğru olmayınca, yine gol pozisyonuna girmekte ve üretkenlikteki sıkıntılar devam etti.

Avcı, Siopis'i çıkartıp Bakesetas'ı oyuna alarak, orta sahayı tamamen boşalttı. Bu değişiklikle; oyunla çözemediği rakibini, futbolcusunun bireysel performansıyla çözmeye çalışan bir oyun şeklini tercih etti.

Ve 65-70 arasında Rizespor; bu iki parçalı savunma ve hücum, orta sahanın boşaldığı, gövdesi olmayan bir oyun tarzını sayesinde iki tane net gol pozisyonu yakaladı ancak bunları değerlendiremedi.

Trabzonspor, duran topla da olsa golü bulup kötü oynadığı bir 90 dakikada 3 puan almasını bildi.

Beşiktaş derbisi öncesi moral ve motivasyon için bu galibiyet elbette önemliydi. Ama Beşiktaş maçı mutlaka farklı bir atmosfer ve farklı bir oyunda olacaktır.

Fakat ileriki haftalar için özellikle topu Trabzon'a bırakan oyun anlayışlarında, bu maçı örnek alarak çıkartılacak daha çok dersler olmalı.

Bu maç Trabzonspor için kötünün iyisi olarak kayıtlara geçti.