İstikrar!

Trabzonspor'un kazanmasıyla üst sıralara oynayan Hatay ve Beşiktaş'ın liderle aralarındaki puan farkı 7'ye çıkmıştı. Bu da özellikle Beşiktaş gibi yüksek maliyetlere, alternatifli kadro derinliği olan bir takım için; ligin yaklaşık 4'te birini geçsek bile ister istemez daha fazla baskıyı üzerinde hissetmesine neden oluyordu. Siyah-beyazlılar ilk yarıda Hatayspor'dan ciddi ön alan baskısı yedi. Bu baskıdan çıkamayan Beşiktaş, gol yediği gibi rakibine pozisyonlar da verdi. Erken yenilen golden sonra da saha için dengesi de özellikle ilk 30 dakika kaybolduğu gibi, bu baskıyla karşılaştığında nasıl çıkacağıyla ilgili bir planı da yoktu. Aynı zamanda topa sahip olduğunda da savunmanın merkezindeki Montero ve Vida'nın doğru pas tercihleri olmayınca, buna Necip gibi teknik becerisi yüksek olmayan bir oyuncu kurucunun da orta sahanın merkezinde görevlendirilmesi eklenince, pas organizasyonları da istenilen seviyenin çok altına düştü. Bu da siyah-beyazlıların daha fazla baskı yemesine neden oldu. İlk yarının son bölümünde Atiba ile Necip yer değiştirince siyahbeyazlıların oyun kurulumu daha sağlıklı oldu, Batshuai'nin erken sakatlanıp çıkmasından sonra da Kenan değişikliğini tercih eden Sergen Yalçın, burada birinci tercihini Güven'den yana kullanmalıydı. Derbide 2 gol atan büyük moral bulan Larin'in santrfora geçip, sol çizgide Güven'le maça devam etmek daha doğru olurdu. Beşiktaş'ın hareketsizliği yalnız hücumunu etkilemiyor. Aynı zamanda top rakipteyken çok çabuk reaksiyon vermeyen, geçen sezon sürü halinde yapılan ön alan baskısını bu sene yalnız bu maç özelinde değil, genelde de hemen hemen hiç uygulayamadılar. Hatay'da Ribeiro da, tek başına siyah-beyazlıların orta sahasını teslim almaya yetti. İkinci devre daha derinlemesine bir savunma yapan Hatay, topu rakibe bırakınca; Beşiktaş'ın yapması gereken set hücum organizasyon çeşitliliğinin ve farklılığının daha fazla olması gerekirdi. Ne sağ koridordan ne de sol koridordan ne de onun merkezinden bunu istedikleri seviyede yapamadıklarından; ne kadar topa sahip olmasalar da pozisyon üretmekte büyük sıkıntı yaşadılar. Bununla ilgili takım halinde ortak bir akıl da üretemediler. Beşiktaş'ın sezon başından beri ligde ve Avrupa'da yakalayamadıkları en önemli şey, istikrar. Oyuncu sakatlıkları tabiiki buna etken ancak en büyük etken, hücum ve savunmada oynanan oyunların, kurgusuz ve plansız ve oluşu.