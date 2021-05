Potansiyelimiz var

Şenol hoca hem oynadığımız Azerbaycan hem de bundan sonraki Gine maçında sonra 30 kişilik kadrodan 4 oyuncuyu çıkaracak.

Bu hazırlık maçları da Şenol hocanın bu isimleri belirlemesi, onları oynatması, takımın saha içi görüntüsünü görmesi, kafasındaki soru işaretlerinin kalkması açısından olduğu gibi bir de saha içi farklı dizilişleri de denemesi açısından önemli. Hazırlık maçları teknik adamlar için vardır.

Olumlu ve olumsuz yönden görecekleri, alacaklarını alırlar. Turnuvaya da en iyi şekilde hazırlarlar.

Milli Takımımız maça üçlü bir savunmayla başladı. Buradaki 3 stoperin birbirini tamamlamadığı gibi bu sistemde iki tane kenarda oynayan Mert ve Rıdvan, bu üçlü sistemin ofansif oyunlarını çok iyi uygulayabilecek özelliklere sahip değil. Orta sahada Taylan'ın top rakipteyken defansif yönü güçlü, Orkun da ofansif yetenekli bir oyuncu. Tekniği iyi, bire bir adam eksilten ama takımın pas oyununa katkı sağlayacak bir oyuncu değil. Sağ kenarda oynayan Mert ve önündeki Cengiz ile sol kenarda oynayan Rıdvan ve Halil'in top rakipteyken adam paylaşımları doğru değildi.

Bu da ilk 25 dakikalık bölümde hem hücum hem savunmada sıkıntı yarattı.

***

Düşünceme göre bu sistemi ancak turnuvada oyuncu başlangıcı değil skoru korumak için oyunun son bölümünde uygulayabiliriz. Dörtlü savunmaya geçtikten sonra hem ilk yarı hem ikinci yarıda duran toptan goller bulduk. Duran toplardan gol bulmak çok önemli. Bu da Milli Takım'ın olumlu meziyeti.

Cengiz bu sezon Leicester'da forma bulamadığından geriye gitmiş.

Halil santrfor olarak her maç gelişim sağlıyor. Kerem hücumda çizgi oyuncuları arasında savunma arkası topsuz koşu yapan, rakip savunmanın dengesini bozan ve bu özelliğiyle de yalnız açık alana değil yerleşik savunma sırtına koşular yapması bir çizgi oyuncusu için çok değerli. Yalnız hız, driplin, adamı geçme beceresiyle değil aynı zamanda savunma yerleşimine göre topla da buluşmak, bu zekaya sahip olmak da değerli. Abdülkadir Ömür potansiyali olan oyuncu, daha fazla kendine güvenmeli.

Saha içinde her şeyi yapabilecek zekaya sahip. Daha fazla sorumluluk alması lazım.

Milli Takım farklı bir kadroyla sahaya çıktı. Uyum sorunu yaşadılar ve istenilen oyunu hem savunma hem hücumda şu an için yeterli seviyede değil. Mutlaka Şenol hoca ve ekibi kalan iki hazırlık maçı oynayıp, tam kadroyu da belirledikten sonra EURO 2020'de bu seyrettiğimiz Milli Takım'ın çok daha seviyesi ve kalitesi yüksek oyun ve oyunlar oynayacağını düşünoyurum. Çünkü 'potansiyalimiz var.'