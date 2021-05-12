Sezonun özeti

Ligimizde her hafta şampiyonluk yarışını birbirine ikram eden zirve görüntüsü bu hafta da hız kesmeden devam etti. Bunun nedeni ligimizdeki oyunların hem ağır hem de genelde yaşlı oyuncuların yer alması ve antrenörün elinin değdiği yapısal sıkıntılarını aşmış güçlü oyunları oynayan takımların azlığı. Ortaya çıkan olumsuzluğun en temel nedeni buydu. F.Bahçe'nin oyun başlangıcı iyi olmasına rağmen hatta bu bölümde Pelkas ve Ozan'la gol kaçırdılar. Saha içindeki Emre Belözoğlu'ndan önceki ve onunla beraber olunan dönemlerde temel uygulamalardaki eksiklik ortadan kalkmadığı gibi ne kadar da Belözoğlu dokunuşları doğru yapsa da bu süreçte puanlar da alınsa saha için düzeninin biraz tahmin etmiş olsa da genel sıkıntılar, bir final maçı da olsa oynadığın oyunun içinde eksiklerin top rakipteyken çözememişsen faturasını ağır ödersin. 1-F.Bahçe, haftalardır hücumdan savunmaya doğru geçemediği gibi geniş alanda yakalanan, topu en geç geri kazanan ve bununla beraber de takım boyu uzun bir takım görüntüsünde. Kayode ve Gradel gibi iki atletik oyuncu bu zaafiyeti çok iyi değerlendirdi. 2-Caner gibi savunmada problemli, rakibin atak yapmasına karşılık veremeyen ve bununla büyük beklentiyle alınan Gökhan da yaşı itibariyle yüksek tempolu oyunlar oynayamıyor. Hücumla savunma arasında çok sıkışık kalınıyor. Caner'in bu kadar orta yaptığı oyunlar günümüz oyunlarında olmadığı gibi bundan 10 sene öncenin takımlarının ana planı olarak kullandığı taktik anlayışıydı. 3-Geçen hafta 30. dakika Mert Hakan oyundan alınmışsa bu hafta ilk oyuncu değişikliğinde Mert Hakan'ın girmesi doğru değildi. Geçen hafta oyunu bozan oyuncu, bu hafta kurtarıcı olarak oyuna alınıyorsa burada taktik anlamda sorgulama yapılmalı. Mert Hakan teknik kapasitesi yüksek, yerden oyun tekniği güçlü oyuncu değil. Emre Belözoğlu, onu transfer ettirmiş olabilir ama ilk hamle oyuncusu olarak girmesi doğru değil. 4-İlk yarı yapılan Szalai, İrfan Can değişikliği yerine Gustavo, Mert Hakan yanlıştı. Buraya alınacak iki oyuncu Serdar Aziz ve Samuel'dir. Değişiklikler de doğru değildi. 5-F.Bahçe özellikle bu oyunda iki bölüm halinde oynayan -5 kişi savunmada 5 kişi hücumda- bir takım görüntüsündeydi. Oyun dengesi ve tutarsızlığının en büyük nedeni bu. 6-Oyuncuların görüntüsü böyle bir final maçı oynayan sarı-lacivertli takımın olmazsa olmazı olmamalı. Olmazı nasıl oldurmalı yapılmazı nasıl yapmalı. Sahada nasıl maharet üretip geriye düşse bile kafaları öne eğmeden gol ve goller atacak enerjiyi ve oyun karakterini sahaya koyması gerekiyordu. 7-Emre Belözoğlu geldikten sonra tabii ki katkısı oldu. Önemli bir kariyeri var, yabancı dil biliyor. Entelektüel bir insan mutlaka bu işte başarılı olmak isteyecektir. Yalnız antrenörlük bununla eşdeğer değil. Bunlar tabii ki olmalı ama oyun görüşü taktiksel bilgi, oyuna müdahaleler formasyon anlamında olması gerek. Tabii ki takıma eli değdi ama bunlar yüzeyseldi. Derinlemesine fark yaratacak detaylar üzerinde fazlaca çalışılmış, tekrarlanmış, kafa yorulmuş taktikselliğin daha üst seviyesinde yer edinmesi ve bunu takıma uygulaması için daha fazla kendini geliştirme ihtiyacı var. Bu iş ülkemizde yalnız onun için değil herkes için 3-5 maçlık sonuç değil, daha uzun vadeli sonuç önemlidir. 'Bu, bunun benzeri konuları F.Bahçe yönetiminin dersler çıkartıp sezonun özetini iyi çıkarmaları gerekir' 8-Sezon başı yapılan yanlış santrfor transferinin devre arası planında yer almaması sarı-lacivertli ekibini en büyük hatasıydı.