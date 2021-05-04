Prensipler!

Fenerbahçe'nin oyun başlangıcı coşkulu istekli, tekniği yüksek isimlerle rakip yarı alan organizasyonunda topa da ritim vermesiydi. 3 golü bulup maçı da burada bitirdiler.

Oyun içinde İrfan Can, Mesut, Pelkas, Sosa gibi tekniği yüksek, çevre kontrolü iyi oyuncu topluluğunu Mert Hakan'ın diğerlerinin seviyesinde olmaması etkiledi. Pas hatası yaparak takımı geriye koşturdu. Orta alandaki uyumu da zaman zaman bozdu.

Mesut'un kalitesi tartışılmaz ama maç eksikliği ortada. Devamlılığı gibi kuvvet eksiği de göze batıyor. İrfan, Pelkas, Sosa üçlüsü ile Valencia oyunu domine etti. Çok da pozisyon üretti.

F.Bahçe'de Erol Bulut'tan sonra aşırı dokunuşlar yapmasa da Emre Belözoğlu, akıllı tespitler, doğru tercihlerle de yaptığı yapısal değişikliğin geri bildirimini aldı.

Bununla beraber Sosa'yı savunma önünde derin orta saha gibi kullanması ona liderlik vermesi ve bunu hissettirmesi yeni oyun felsefesinde taşıyıcı kolon vazifesini görmesini sağladı.

F.Bahçe'nin geçtiğimiz maçlar gibi özellikle bu oyuncu değişikliklerinden sonra iki bölüme bölünen oyun ve takım görüntüsünü saha içinde düzeltmesi gerekir.

Farklı iki tane özellikle orta saha ve hücumda oyuncuların oynadığı bir A planı, değişikliklerden sonra B planı ortaya çıkıyor. Bu da kaliteyi etkileyebilir.

Yalnızı doğru plana farklı oyunu da son 30 dakikalık bölümde F.Bahçe'nin daha doğru bu taktik uygulamasını monte etmesi gerekir.

Yoksa bu oyun içindeki türbülanslar devam edecektir.

Emre Belözoğlu'nun göreve başladıktan sonra futbolun temel prensiplerinden ve bu taktik antrenmanı olarak bile günümüz oyunlarında Avrupa'da yapılmayan her takımın saha içinde oyun hafızasına oturmuş bu 4 maddeyi doğru uygulaması gerekir:

'1-Savunma 2-Hücum 3-Savunmadan hücuma geçiş 4 Hücumdan savunmaya geçiş' Bu prensiplerden F.Bahçe'nin iki bölümlü oyunu, rakibe geniş alanda yakalanması, takım boyunun uzun olmasındaki en büyük etken 4. prensip olan hücumdan savunmaya geçişin yeteri olmaması. F.Bahçe oyununu ikiye böldüğü gibi rakiplerin bu bölümlerde rahat pozisyona girip gol de ürettiği oyun anları ve tutarsız oyun rakibi oyunu kontrol ettiği bölümler haline geliyor.

Emre Belözoğlu, kalan maçlarda matematiksel olarak şampiyonluk ve ikinciliği kovalayacak. Yalnız bu 4. prensibi ve en önemlisi hücumda top kaybından savunmaya geçişi; ön alan baskısında topu kazanamadığında oyuncuların kendi bölgesine dönmesini bileceği bir savunma anlayışı oturtması lazım.