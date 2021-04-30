Fazlası!

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun son haftalarda topa sahip olarak oynama pratiğini, İrfan Can cezalı olması nedeniyle oynamadığı Alanyaspor deplasmanında Mesut tercihiyle oyuna başladı.

Bu 4-1-2-2-1 dizilişiyle rakip yarı alanda daha fazla topa hükmetti. Burada çabuk oyun, yön değiştirmeler, pasın hızı olumluydu. Yalnız bunu özellikle üretkenlikte, gol pozisyonuna girmekte ve rakip ceza sahası içinde rakibini tehdit etme açısından fazla başarıyla uygulayamadı. Burada oyun alanlarını hücumda kullanma ligde olduğu gibi, rakip savunmanın arkasına fazla top sokamadığı gibi oyuncu da sokamadı.

Futbolda her zaman fırsatlar boşluklardadır. Buraları istediği gibi ilk 45 dakika oyunu domine etse bile Fenerbahçe fazla kullanamadığından pozisyona giremedi. Alanyaspor da oyun başlangıcı 3-2-4-1 formatıyla oyuna başladı. Daha fazla topu Fenerbahçe'ye bırakıp özellikle sağ tarafta Efe Can'la, genellikle de Davidson'la da sol çizgide hücumda, hızlı hücum çıkışlarıyla Fenerbahçe'yi tehdit etti. Oyunun ilk 45 dakikasının özeti; kazanmak için oynayan Fenerbahçe'yle rakibini durdurup sonra kontratakla pozisyon üretmek isteyen Alanyaspor arasında geçti.

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Tabii ki devre bitmeden Gökhan'ın hem yaptığı pas ikramı sonra da gereksiz olarak Davidson'a yaptığı hamleyle ikinci yarıya 10 kişi başlayan Fenerbahçe'de ana plandan farklı planların da devreye girmesi gerekirdi. Özellikle Mesut'un ikinci yarı 20 dakika saha içinde beklemesine gerek olmadan Samuel, sırayla Thiam hatta Cisse değişikliği de olması gerekirdi. Çünkü çıkışta olan Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını devam ettirmesi için 3 puan gerekliydi. Böylece bu oyuncular beraber daha hızlı hücuma özellikle Samuel ve Thiam'la daha hızlı hücum edilebileceği gibi hem rakip yarı alanda da daha fazla duran top kazanma şansı da sarı-lacivertlilerin olabilirdi.

Oyunun hareketlendiğinde sayısal eksikliği hissedersiniz, ama saha içinde o eksikliği hissetmeyeceğiniz tek yer duran toplardır. Böylece fazla duran topta rakip yarı alanı fazla tehdit edemediği için rakibini bu duran top şanslarını da fazla yaratamadı sarılacivertliler.

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Tabii ki bir teknik adam için ilk yarıyı iyi oynayıp, rakibe oyun üstünlüğünü kabul ettirdiğiniz bir oyunda ikinci yarı 10 kişiyle mücadele etmeniz.

Krediniz olmadığı maçlara çıktığınız bu haftalarda ister istemez bütün oyun dengelerini aynı zamanda kurgularını da ister istemez hiçbir önemi kalmadığı gibi haftalardır başarılı oynadığınız oyun pratiğinden farklı bur oyuna da saha içinde eziliyorsunuz.

Oyunun Gökhan atılmadan önce ve sonrasında oyunu nasıl oynamak ve maçı kazanmak için hamleler ve riskler daha önce de alınması gerekirdi. Çünkü Emre Belözoğlu geldikten sonra oyun seviyesi ciddi anlamda güçlendiği gibi oyuncuların da seviyeleri güçlendi.

Burada tabii ki en büyük faktör de belirtmek gerekir; bir oyuncu topluluğu bu değişimi sağlıyorsa teknik direktörüne güvenmesi gerekir.

Bu oyuna ikna etmesi için. Bunu da Emre Belözoğlu, elinden geldiğince en iyi şekilde takımına aşıladı. "Sarılacivertliler 3 puandan FAZLASINI kaybetti". Aldıkları 1 puanla bundan sonraki süreçte matematiksel olarak tabii ki şampiyonluk şansı var. Ama daha gerçekçi hedef şu anda; 2. olup Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamak olmalıdır.