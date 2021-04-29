Temel eksiklikler

Trabzonspor oyuna, topa sahip olarak ve rakip alanda oynama isteğiyle başladı.

Oyuna hükmettiği gibi pozisyonlar da buldu. Özellikle Nwakaeme'nin sezon boyunca formsuzluğu, takıma katkı sağlayamaması, Djaniny'nin bir maçı diğer maçı tutmayan performans tutarsızlığı ve saha içindeki olun dağınıklılığı, Ekuban'ın Trabzonspor formasıyla çıktığı 100. maçında gol atması, saha içindeki atletizmini ortaya koymaktaki iyi niyeti, çalışkanlığı, attığı gol kadar önemli.

Yalnız onun da dar alan becerisini ve son vuruşlardaki kalitesini geliştirmesi gerekir.

Rakip yarı alanda yaptıkları en iyi organize atak 41'inci dakikada rakip ceza sahasına yakın yerde, 8 Trabzonsporlu oyuncunun sayısal olarak çokluğu aynı zamanda rakip ceza sahası içine fazla oyuncuyla girmeleri, 2-3 kez de o dakikada içinde dönen ikinci topları alıp doğru yerleşim ve alanlarda olduklarından; set hücumu organizasyonu çok doğru bir şekilde gerçekleşti.

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Hosseini'nin Edgar'ın yerine oynaması, savunma göbeğindeki tandemde geçen hafta sonradan oyuna girdiği bölüm gibi bu maçta da uyumsuzluk ve bununla beraber sıkıntı yarattı. Bir takımın saha içinde en güçlü olduğu an, top ayağında olduğu anlardır. Yalnız bunu doğru kullanamazsa da, aynı zamanda bir takımın en zayıf halidir.Çünkü herkes hücuma çıkıp top almak için oyun alanını genişlettiğinden, savunma koridorları açık olduğu gibi daha savunma kompaktlığı, bir arada olmanın eksikliği çok fazladır. Nitekim golden önceki iki pozisyon bunun sinyalini vermişti, üçüncüsünde de golü yediler. Daha çok pas hatası değil, pas ikramı gibiydi. Burada pas tekniği sorgulanmasından öte konsantrasyon eksikliği de vardı.Tabii ki bir takımın skor olarak geriye düştüğü oyunlarda hücum ve savunma çeşitliliği farklıdır.Daha fazla öne gidilir, risk alınır, topa sahip olunur aynı zamanda da orta sahaya kadar çıkıp rakibe alan bırakarak savunma yapılır.

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Bordo-mavililerin bu oyununda; oyuncu değişikliğinden sonra Berat'ın stopere geçmesi, arkasından da atılmasıyla kalan süreyi 10 kişiyle devam etmesi, skor olarak da geriye düşmüş bir takım için kolay değildi.Abdülkadir Ömür, yüzde yüz hazır olmasa bile özellikle rakip alandaki oyunda topu tutması, kenarlardaki ikili oyunlarla golün hazırlığını getirdiği gibi takımının rakip yarı alana daha rahat yerleşmesini de sağladı.Tüm oyuncular olmasa da bazı oyuncuların kafalarında erken tatile çıkmış gibi mücadele etmeleri ve oyuncu kalitesi eksikliği, bordomavililer adına saha içindeki en temel eksiklikti.