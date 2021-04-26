İki perde!

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu geldikten sonra oyun başlangıçlarını ve ilk yarıları çok güçlü oynamaya başladı.

Sarı-lacivertliler ilk yarıda attığından daha net pozisyonları kaçırmasa maçı ilk 45'te bitirebilirdi.

Oyun alanlarının kullanımı hücumda çok doğru olduğu gibi rakibin savunma arkasında bıraktığı tüm boşluğu kullandılar.

İkili ve üçlü çabuk oyunlarla savunma arkasına geçtikleri gibi topsuz olarak da kör nokta koşularını çok başarılı bir şekilde uyguladılar.

Başta Pelkas, Valencia, Ozan bu koşuları ilk 45 dakikada fazlasıyla yaptılar. Rakip yarı alanda Sosa'nın liderliğinde pas ritmini ayarladılar.

Kasımpaşa ceza sahası içine de sayısal olarak fazla sayıda girerek rakibi hataya zorladılar.

İlk devre hem topla hem topsuz olarak üstündü Fenerbahçe.

Fiziksel olarak yüksek tempoyla oyunun momentumunu yakaladıkları gibi tüm kontrolü elinde tuttular.

Ön alan baskısıyla, orta sahada rakibe ikili-üçlü sıkıştırmalarla hataya zorlayarak kazandıkları toplarla direkt Kasımpaşa kalesinde tehlikeler yarattılar.

İkinci devre sarı-lacivertliler geçtiğimiz haftalardaki gibi özellikle 60. dakikadan sonra yorgunlukla beraber oyunu kontrol edemedi.

İlk yarıya göre hem takım boyu uzadı hem de top kaybı fazlalaştı.

Çok geniş alanda hatlar arasında kopukluk yaşandı.

H H H

Daha oyunu kontrol edemediği gibi dengesiz bir oyun ortaya çıktı.

Fiziksel olarak düştüğünden tempo gücü azaldı. Takım aktif dinlenmeyi topla iyi bir şekilde saha içinde yapamadı. Kasımpaşa bu dakikadan sonra üstünlüğü ele almaya başladı.Ön alan baskısı olmadan Serdar ve Szalai'nin orta sahaya kadar gelmesi Harun'un penaltı yaptırmasına neden oldu.

Bu Fenerbahçe takımı adına yanlış bir savunma anlayışıydı.

İkinci yarı önde top tutamayan ve orta sahayı kontrol edemeyen Fenerbahçeli savunmacılar kalesine yakın derinlemesine bir savunma yapması gerekiyordu. Hatlar arasında daha dengeli durarak rakibine hem pozisyon vermeyip hem de kazandığı toplarla da kontrataklar planlaması gerekirdi.

Kasımpaşa maçı ve diğer maçlarda Fenerbahçe adına sorgulanması gereken şey, oyuncu değişikliklerinden sonra oyunun ileri gitmediği gibi daha da geriye gitmesidir. Saha içindeki görüntü, oyunun kalitesinin düşmesindeki başka nedenlerden biridir.

Emre hoca ilk yarı başarılı bir oyun oynattı ama son bölümlerin daha doğru kurgulanıp planlanması gerekir. Bu 'ilk perdeyle ikinci perde' arasındaki farkı düzeltmesi için; saha içi performans organizasyonlarını, takım bütünlüğünün bozulmasını, oyun taktiğini ve oyuncu değişikliklerini komple tekrar gözden geçirmeli.