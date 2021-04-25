Faz!

Trabzonspor galibiyet özlemiyle Karagümrük karşısına çıktı. Özellikle rakibin kadro seçiminde 4 tane 18-21 yaş arasındaki oyuncuyu ilk 11'de başlatması önemliydi. Oyun olarak da genelde topa sahip olarak oynayan oyun felsefesine sahipler ve geriden oyun kurarak pasla çıkmaya çalışan futbol anlayışlardı var.

Bordo-mavililer özellikle ön alan baskısında, karşı pres anlayışını ve kültürünü daha fazla geliştirmeliler.

Takım halinde bunu kompakt şekilde yapamadıkları için rakip kaleye yakın istenilen baskıyla beraber hataya zorlayıp, burada da skor üretmeye daha fazla uygulamalarla saha içi pratiği oluşturmalılar.

Her zaman dile getirdiğim gibi bir takım için savunma, hücumun bir parçasıdır. Bunu doğru uyguladığınızda da rakip eksik kaldığında çok rahat pozisyon bulabilirsiniz. Bunu ancak Djaniny'nin attığı ikinci golde Ekuban, bireysel savunma anlayışıyla rakibini hataya zorlayarak takımının ikinci golü bulmasını sağladı.

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Bordo-mavililer böyle rakiplerle oynadığında bunu daha fazla rakibin oyun alanlarını ve pas kanallarını doğru yerleşimle kapatarak, daha fazla etkili ve sonuca götürecek pres anlayışını takıma daha fazla monte etmeliler.İlk yarı oyun Trabzonspor'un istediği gibi geçti. Rakip hemen hemen pozisyon üretemedi.İkinci yarı Hüseyin'in girmesiyle, savunmanın merkezinde de yerleşim hatalarıyla beraber hücum oyuncularının ön alanda topu tutamamasına orta saha oyuncularının da topa sahip olamaması eklenince, Karagümrük takımı 3 tane pozisyon üretti.Burada da Uğurcan her zamanki gibi kalitesini ortaya koyarak takımının gol yemesini önledi.Bordo-mavililer, iki golü de bireysel oyuncu performansıyla buldu. Tabiiki futbolda bu da önemli.Yalnız hücumda daha organize ataklar geliştirmeli. Bu da saha içindeki üretkenliğe daha fazla katkı sağlayacaktır. Moral ve toparlanma açısından bu alınan üç puan önemliydi.Trabzonspor oyunun 'faz'larını daha iyi oynamalı. Saha içinde oyunun parçalarını değil, bütününü oynamak gerekir. Oyuna iyi başlamak, devam etmek ve bitirmek üçgeninde saha içinde dalgalanmalar yaşanmadan ve de rakibe pozisyon vermemek, o gelgitlerde yerleşim hatası yapmadan durmak, hücumda daha fazla tehditkar olmak, akıl koymak gerekir.Onun için de bu üç 'faz'ın birbiriyle uyumu ve tutarlılığı, saha içi performans kalitesini olumlu yönde etkilediği gibi, sonuca da direkt olarak yansıyacaktır.