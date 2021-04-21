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Siyah-beyazlılar son hafta sakatlığından dolayı oynamayan Aboubakar'ın dönmesiyle ideal kadrosuyla Sivas deplasmanında oyuna başladılar. Yalnız ilk 45 dakika hücum üretkenliği hiç yoktu. Hiçbir hücum oyuncusunun performansı ne bireysel, ne de grup halinde yeterli değildi. Sorumluluk almadılar, oyuna ağırlıklarını istedikleri kadar koyamadıkları gibi almadıkları sorumlulukla da rakip yarı alanda ve ceza sahası içinde hücum organizasyonları çok yetersiz kaldı.

Bir de buna orta saha tercihi Sergen hocanın Atiba, Josef, Dorukhan olunca 3 tane defansif oyuncuyla oynamak isteyince buradaki sıkıntı daha da büyüdü.

Ljajic, ne kadar iyi olmasa da saha içindeki oyun görüşü olan, rakip yarı alanda takımı oynatabilecek ve takımını oraya yerleştirebilecek beceriye sahip bir oyuncu. Sergen hocanın yaptığı orta saha tercihi, rakip takımın orta sahası çok güçlü olup, topa sahip olup, oyuna hükmeder; topu rakipten kazanmak için de hem koşup mücadele eden, hem de ikili mücadelelerde üçlü bir ota saha tercihi yapabilirsiniz.

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Ama Sivasspor'un orta sahası bu özelliklere sahip bir takım değil.

Aynı zamanda takım olarak da oynadıkları oyun; direkt hücuma çıkan, yeri geldiğinde orta sahayı da çok hızlı geçen, genel oyununda zaten ligde orta sahayı çok çabuk pas edip, direkt hücum yapan, o hızlı hücum ve geçişlerle de goller bulan ve gol pozisyonları üreten bir takım.

Sergen Yalçın'ın bu tercihine rağmen ilk devre Beşiktaş'ın pozisyonu yokken Sivasspor;

Gradel, Erdoğan ve Yatabare'yle de üç tane de çok net gol pozisyonundan yararlanamadı. Bu yarattıkları pozisyonlar da hepsi direkt hücumlardan.

İkinci yarı sakatlığından dolayı Aboubakar'ın çıkması, Nkoudou'nun oyuna girmesi, ondan sonraki süreçte Gökhan ve Ljajic tercihi oldu Sergen hocanın, ileriki bölümde de Mensah. Bütün o hücum oyuncularını kademeli olarak saha içine aldı. Ama Beşiktaş'ın özellikle bu sezon adından söz ettiren o güçlü oyunu yoktu saha içinde. Ne oyunun merkezinden, ne Ghezzal çıkıncaya kadar ve ondan sonra da kendi sağ koridorlarını da kullanamadılar. Daha tesadüfi, doğaçlama, bireysel oyuna döndü Beşiktaş adına.

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Beşiktaş'ın özellikle ilk yarıdaki görüntüsüne göre ikinci yarıda biraz daha derli toplu da olsa bu sefer oyuna akıl koyamadılar. Beşiktaş son 2 maçta kaybettiği 4 puanla Fenerbahçe ve de Galatasaray'ı direkt yarışın içine ortak ettiği gibi saha içinde geçmişini arayan bir insan gibi Beşiktaş geçmişte oynadığı iyi oyunlarını arıyor. O zamanki oyunlarla şu zamanki oyunlar siyahla beyazlar kadar saha içinde farklılık yaratıyor. Ve saha içine istenilen; sürdürülebilir, konforlu oyunu oynayamamasının bir nedeni değil birçok nedeni oluşmaya başladı. "Taktik, oyun ve oyuncu performansı ve de mental olarak geriye giden görüntüsüyle son haftalara girildiği gibi her maçın final olduğu maçlarda, daha kredisi olmayan maçlarda, saha içindeki birlik bütünlükten uzaklaşıp daha saha içinde kopukluk bireysellik ve de coşkusuzluk sayih-beyazlıların en büyük handikabı."