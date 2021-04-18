Deney!

Trabzonspor oyuna yine dengeli başladı. Topu rakibe bırakıp orta sahada yerleşim hatası yapmadan bir bütün halinde takım savunması yapmaya çalıştı Hücumda da Djaniny, Nwakaeme ve Bakasetas gibi oyuncuların anlık dokunuşları ve bireysel performansıyla gol üretmek istediler. Bordo-mavililer oyuna Abdullah Avcı'nın üçlü orta saha düzeninde başladı. Ancak orta saha hattında ne Bakasetas ne de Parmak box to box, oyunu iki yönlü oynayacak doğru isimlerdi. Bu tercih top rakipteyken alanları kapatarak daha dengeli bir oyun ortaya çıkmasını sağlayabilir. 4-1-4- 1 saha içi formasyonu gibi... Yalnız bu durumda Trabzonspor'un orta saha ile hücum bağlantısı kesilmiş oluyor. Bakasetas bu düzen içinde oynadığı zaman, rakip yarı alan organizasyonları eksik kalıyor. Hücum zenginliği de en aza iniyor. Rakibi daha az test ediyor. Sol bek Marlon ile sağ bek Serkan da fazla hücuma çıkamıyorlar.

Tabii ki oyun felsefesi ve derinlik önemli. Ama saha içi dizilişinde o hatlarda oynayacak oyuncuların o özelikleri taşıması çok önemli... Taşıyamadığı zaman Trabzonspor'un orta sahadaki iki 8 numarası, rakip yarı alanda oyunu kurgulamak, baskın hücum yönünü öne çıkarmak, daha fazla aktif dinlenme yapmak yerine hem rakibin hem de topun peşinden koşuyor. Trabzonspor'un bu kadar uzun berabere kalması ve daha fazla üretken olamamasıyla ilgili birçok neden sayabiliriz ama Bakasetas gibi tabela yapan bir oyuncunun mutlaka rakip yarı alanda ve ceza sahasına yakın yerlerde oynaması gerekiyor.

Bordo-mavilerin öne geçtikten sonra oyunu geride kabul etmesi, ikinci golü düşünmemesi, skoru koruma içgüdüsüyle geriye yaslanması gol yemesine neden oldu. Edgar'ın topu ıskalaması gibi diğer oyuncuların da panikten yerleşim hatası yapmaları, rakibi önde karşılamak yerine geriye kaçarak ceza sahasına sokması da Trabzon'un hatalarındandı. Maçı bitirme adına girdikleri stres, sayısal çoğunlukları olmasına rağmen penaltı yaptırmalarına ve maçı berabere bitirmelerine neden oldu. Hakem Zorbay Küçük; 'Kamil Ahmet topa değdi' diye Uğurcan'ın kurtardığı penaltıyı tekrarlattı. Bu kararın doğru olup olmadığından ziyade esas sorgulanması gereken Trabzonspor'un son yıllarda sıkça hakem kararlarında DENEY olarak kullanılması!.. İlk kararlar, enteresan işlerin sürekli Trabzon aleyhine saha içinde uygulanıyor olması nasıl açıklanır bilemiyorum! Hakem kararlarından çokça canı yanmış bir takımın, saha içinde bu kadar didik didik edilmesi futbol adına hiç adaletli değil.