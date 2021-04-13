Matruşka!

Emre Belözoğlu yeni bir şeyler denemeye her maç devam ediyor. 3. maçında ilk iki maça göre daha farklı saha içi formasyonu ve oyuncu tercihleri ile oyuna başladı. Bununla beraber de daha fazla dilinden anlayan, ilk 11'de 7 tane yerli oyuncu kullandı. Sahaya 4-1-4-1 dizilişi ile çıktı. Özellikle Sosa da dahil öndeki 4 oyuncu topa sahip olan, pas trafiği yapan aynı zamanda da santrfor arkasında da 10 numara profilinde oyunculardan kuruluydu. Bu oyuncu 5'lisinin en temel özelliği topa sahip olarak rakip yarı alanda oynama becerisi idi. Kendi alanlarından ayrı alanlara da pozisyon gereği geçebilme özellikleri de vardı. Bu hareketliliği yeri geldiğinde vurguladılar. Ama daha fazla savunma arkası topsuz koşu yapmadıkları gibi arkadaşlarına da alan yaratmak için topsuz koşular da denemediler. Bunu da ilerleyen haftalarda becerirlerse pozisyon zenginliği ve üretkenlik daha fazla olacaktır. İkinci devre yenilen gole hemen reaksiyon vermeleri takımın istek, arzusu, birlikteliği ve maçı bırakmaması adına önemliydi.

Bundan sonraki süreçte Fenerbahçe skoru aldıktan sonra en büyük hatası çok geri yaslanıp skoru koruma derdine girdi. Oyun iki parçalı hale geldi, savunmahücum gibi. Orta saha hattı çok boş kaldı. Buralara da rakip girince pozisyon üretmeye başladılar. Giren oyuncular da çıkanları arattı diyebiliriz. İstenen performansı veremediler. Sinan'ın golü F.Bahçe'yi rahatlattı. Emre Belözoğlu'nun ilk geldiği maça göre bu kısa zamanda tabii her şey dört dörtlük diyemeyiz. Oyun içinde gelgitler yaşanmasına dengesizlikler olmasına rağmen kazanma arzuları ve de saha içi skora ve oyuna isyan eden görüntüsü ile enerjisi yüksek bir takım görüntüsü ortaya koydular. Bence yaşadığımız hayat gibi futbolun da birbirini tamamlayan başarı ve hedefe gitmek için çok ayrıntısı ve gizemi var. 'Sonsuz kere ... matruşka.' Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak çıktığı bu yolculukta her zaman bu ayrıntılara, detaylara ve derinlik katacak oyun gelişimi ivme farklılığı için daha fazla da kafayı yormalı, yoracağından da şüphem yok.