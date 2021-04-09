Limit

Fenerbahçe, geçen hafta Denizlispor galibiyetiyle yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile moral buldu. Özellikle de Beşiktaş'ın galip gelmesiyle de zirve yarışı için Malatya deplasmanında kazanması gerekiyordu şansının devam etmesi için. Oyuna 4-3-3 gibi başlayan Fenerbahçe, dengeli oyunuyla ve Valencia'nın duran toptan attığı golle öne geçti.

Sonraki süreçte oyun sıkıntıları tekrar ortaya çıktı. Bu yapısal bozuklukta en önemli saha içi zaafiyet; kaptırdıkları topta takım halinde çok geniş alanda yakalanmaları ve alan daraltamamaları. Bu tehditkar çıkışlar gol sinyali vermişti. Sonunda Malatya da golü buldu. Fenerbahçe'nin özellikle saha içindeki yapı bozukluğu top ayağındayken ve rakipteyken hatlar arasında bir bütünlük arz edemediğinden, oyunu rakip yarı alanda kurgulamakta hem savunma hem hücumda sıkıntı yaşıyorlar.

Ön alan baskısı yapacaksanız bu kadar geniş alanda yapamazsınız.

Aynı zamanda bölgesel baskıyı belli bir alanda yapacaksanız da burada da oyuncu dağılımlarının doğru olması lazım. Savunma sıkıntısı gibi hücumda da rakip yarı alanda baskın yön neresi olacak, rakip ceza alanından nasıl üstün olunacak? Bununla ilgili de plansızlık var.

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Emre Belözoğlu'nun yaptığı hamleler hep oyuncu üzerinden, oyun üzerinden değil. Hücumda çıkardığı oyuncunun yerine aynı özellikte oyuncu alıyor. Fenerbahçe'nin daha hücum yetersizliği varsa omurgasındaki en zayıf bölge olan santrforda 2 oyuncuyla oynaması lazım.

Hep dile getirdiği 4-3-1-2 gibi formasyonla saha içinde yer alabilir.

Çünkü Fenerbahçe'de çizgi oyuncuları çok becerikli değil, bununla ilgili kenar beklerinin de saha içi taktiksel yerleşimleri kötü. Pozisyon değiştiği zaman oyun da değişir.

Toplu ve topsuz oyun rakip yarı alanda nasıl olacak, aynı zamanda rotasyon saha içinde yani oyuncular oynadığı yer yerine farklı yere destek verince ne yapacak? Bununla ilgili de saha içinde rol dağılımları doğru değil. Ve de ikinci yarı birlikte hareket edemediklerinden, kötü oyun sarılacivertiler adına ortaya çıkıyor.

İkinci yarıda Fenerbahçe hücumlarında Samatta'nın yanında 5 tane Malatyalı oyuncu vardı. Eğer siz 3'lü orta sahada, 2 tane 8 numara ile oynuyorsanız ne zaman destek verecekler, ne zaman ceza sahasına girecekler, ne zaman topla buluşacaklar?

Bunları iyi bilmeleri lazım.

Bununla ilgili oyun ezberi sezon başından beri yoktu Emre'de. Bununla ilgili farklı saha içi dizilişleri ile derinlik de katamadı. Tabii ki takımla kısa süredir beraber ama bazı şeyleri de radikal karar olarak saha içi formasyonunda alması gerekir.

Bir takımın 'limiti' olmalı, futbolcular sahada daha fazlasını istemeli ve hocalar da daha fazlasında talepkar olmalı. Kalan haftalar için Emre hoca bazı şeyleri taktiksel yoğunluk açısından daha fazla gözden geçirmeli.