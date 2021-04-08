Görmek ve çözmek

Beşiktaş, son haftalardaki puan kaybını sahaya yansıtmadan yüksek bir enerjiyle maça başladı. İlk 25 dakikalık bölümde bir gol bulup 3 topu da direkten döndü. Özellikle de rakibin savunma ile orta sahası arasında çok rahat topla buluşup iyi organize oldu. Alanyaspor'un hatlar arasında fazla mesafe bırakmasından yararlandı. Dikine toplar atarak dominant bir oyun sergiledi. Topun kaptırıldığı yerde de ön alan ve bölgesel baskılar uyguladılar ve rakip yarı alanda da fazla kaldılar. Bununla beraber ikinci topları (sahipsiz topları) çok çabuk kazanmaları, daha fazla topa sahip olmaları, hücum üretkenliğini artırdığı gibi fiziksel olarak da çok yıpranmamalarını sağladı.



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Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı oyun gelgitleri yaşaması... Özellikle 1-0 önde olduğu zaman... Beşiktaş hücumda topu kaptırdığında savunma geçişlerindeki oyuncu eksikliği hissediliyor. Geniş alanda yakalandıkları için de rakip çok rahat pozisyon üretiyor. 1-0 gerideyken Alanya kırılma anlarında 3 tane net gol pozisyonu kaçırdı. Tabii ki böyle maçlarda 1-0 tehlikeli skordur. İlk yarı bir topu direkten dönen Ghezzal'ın ikinci yarı aynı yer ve mesafede büyük rahatlıkla ikinci golü bulması Beşiktaş'ı rahatlattı. Arkasından da Beşiktaş'ın hızlı çıktığı anda N'Koudou'nun geniş alanda attığı gol maçın kopmasını sağladı.



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Cenk'in 51 gün sonra sahalara golle dönmesi önemliydi. Zaten santrfor olarak zeki ve sezgisi yüksek bir oyuncu... Attığı golle de özgüven sağladı ve takımın enerjisini yükseltti. Beşiktaş'ta son 2 maçta kaybedilen 5 puandan sonra bazı sıkıntılar oluşmuştu. Tabii ki eksik oyuncular da vardı. Yalnız Alanya karşısında tekrar puan kaybı yaşansaydı daha büyük krize girebilirdi. Nasıl kaybedilen 5 puanda Sergen Yalçın'ı eleştirdiysek; teknik adam ve lider olarak da sıkıntılı süreçte oyuncuları mental ve de taktiksel olarak Alanya maçına iyi hazırladığını söyleyebiliriz. Doğru tespitler yapıp, sorunları 'görmesi ve çözmesi' gerekiyordu. Sergen Yalçın da bunu başarıyla yaptı, hem iyi futbol hem de farklı galibiyet geldi.