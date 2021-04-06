Tamirat ve yenilenme

Fenerbahçe'de, Erol Bulut'un gitmesi ve Emre Belözoğlu'nun göreve getirilmesinden sonra en çok merak edilen, takımın saha içinde oynayacağı oyun hem de ortaya konulacak mücadeleydi. Çünkü Belözoğlu ilk basın toplantısında Erol Bulut ile oynayamadıkları hem topa sahip olup ritim vererek aynı zamanda alan baskısı yapan bir F.Bahçe olacağını söylemişti. Tabiki bunu saha içine geçirmek de kolay değildi. Bununla beraber zirveye oynayan rakiplerin puanlar kaybettiği haftada alınacak galibiyetin, üst sıralarda tutunma ve iddiayı sürdürme açısından önemi daha da fazlalaşmıştı. Bu beklentiler ışığında oynanan oyunun ilk yarısında enerjisi olmayan, hareketsiz ve akıl koyulmamış, saha içinde de kendi yarı alanında oyunu kabul eden Denizlispor'a karşı hücum organizasyonlarını doğru yapamayan bir F.Bahçe izledik. Takım içinde enteresan olan bazı oyuncular F.Bahçe'den değil sanki kendinden vazgeçmiş gibiydi. Her türlü aksiyona, reaksiyon vermemeleri de işin en ilginç yönlerinden biriydi. Tabiki böyle kapanan rakiplere karşı hücumda üretkenlikte sıkıntı yaşıyorsanız, duran top kullanımları çok önemlimdir.

Zaten F.Bahçe de, sezon başından beri böyle duran toptan gol atma bir ezberi oluştuğundan golü söyle buldu ve çok önemli bir üç puan aldı. Kalan haftalara moral motivasyonlu girmesi, hem de yeni gelen hocasıyla iddiasını sürdürmesi açısından bu çok önemliydi. Oyun istenilen seviyede olmasa bile üç puan önemliydi. Hatta bununla ilgili de bütün sezon boyunca bu aynı cümleleri çokça yazılarımda dile getirmişimdir. Bunun bir tekrarı daha Denizlispor karşısında da yaşandı. Emre Belözoğlu'nun esas yapması gereken, bu bozuk oyun yapısını düzeltmektir. Eldeki oyuncuları çok amaçlı kullanması gerekiyor. Çizgi oyuncuları gerekli performansı veremiyorsa, daha oyunun merkezinde oynanan iki santrforlu oyuncuları tercih edebileceği gibi. Oyuncuların özellikle rakip yarı alanda rollerini daha iyi belirlemesi gerekli. Çünkü top ayağında olan takım daha sakin olması gerekiyor. Aksine sahada bir karmaşa var. Kimin nerede oynadığı belli olmadığı gibi. Aynı zamanda toplu ve topsuz tempo yapıp, sahayı yeri geldiği daraltıp yeri geldiğinde genişletmesini de bilmeli.

Oyun istikrarı, öğrenmek ve uygulama becerisi ile gelir. Sarılacivertlilerin bunun için daha fazla hem teorik hem de pratik olarak çalışmaya ihtiyacı var. Bunlar F.Bahçe'nin sezon boyunca en büyük sorunları olduğundan, sarı-lacivertliler kendinden daha güçsüz rakipler karışışında bile maçın favorisi olarak sahaya çıkamıyordu. Lider, görev verir ve yönlendirir... Aynı zamanda da sarı-lacivertlileri oyuncuların teknik, taktik ve mental olarak 'tamirat ve yenilenmeye' ihtiyacı var. Bunu da gözlemleyip, olumlu yönde değiştirecek olan Emre Belözoğlu'dur.