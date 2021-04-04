Odaklanmak!

Sivas deplasmanı Trabzonspor'un yukarı ivmelenmesi açısından çok önemliydi. Yalnızca saha içi oyunları için değil ileri haftalarda oyuncuların motivasyonu ve konsantrasyonu açısından da alınacak galibiyet, gidecekleri hedef doğrultusunda bir maç galibiyetinden daha fazlasıydı.

Savunmada Hüseyin, sağ bek olarak başladı, hiç ataklara çıkamadı, yeri geldiğinde 3'lü savunma gibi Edgar ve Hugo ile birlikte oynadı.

Avcı, Marlon'u orta sahada sahte bek gibi iç koridorda topla buluşturdu. Hatta buradan da daha fazla savunma arkası 'half-space'i topsuz bir şekilde uygulamasını istemiş, Nwakaeme'ye koridor açarak çizgide Sivassporlu Ahmet ile bire bir oynaması için düşünülen bir plan, saha içinde yeteri kadar pratiğe dönüşemedi.

Bu bölge Trabzonspor'un hücumda baskın yeri olup, buradan hem topsuz hem de topla beraber kendi sol koridorunu kullanıp, sonuca gitmek istedi. Dizilişte güçlü bir orta sahada Parmak 6 numara, Yunus ile Bakasetas iki tane 8 numara gibi oynadı. Yunus, geçtiğimiz yılları boş olduğundan kendini toparlayamadığı gibi Avcı'nın kazanma ısrarı yüzünden hem hücumda hem de savunmada hiçbir katkı sağlamadığı gibi sayısal olarak Trabzonspor'u eksik bıraktı. Yunus'u 8 numara gibi oynatarak Bakasetas'ın da hücum etkinliği daha azalıyor.

***

Bakasetas gibi bir oyuncunun rakip ceza sahasına yapacağı koşular, taşıyacağı toplar metrajı da böylece uzamış oluyor Yalnız Avcı'nın Yunus sevdası, Bakasetas'ın da yanlış yerde oynatılması, Trabzonspor'un hücum gücünü etkiliyor. Oyuna Flavio ile başlanıp, hatta Baker'a bile şans verebilir. Bu oyuncular, gelecek senenin planlaması içinde olmayabilir ama şu anki kadro yapısında özellikle forvette eksik oyuncular olduğundan orta saha üçlüsü Parmak-Baker- Flavio, santrfor Ekuban, solda Nwakaeme, sağda da Bakasetas gibi daha oyunun merkezinden 4-3-2-1 gibi oyun tercihi de olabilirdi.Hem sağ tarafta Hüseyin hücuma çıkmıyor, hem de Yusuf Sarı'nın yetersizliği eklenince bu oyunu daha kenarlardan değil de daha takımın omurgasını ortadan hücum edecek ve bu merkezde de rakip yarı alanda ve kaleye yakın etkili oyuncuların da yer aldığı saha içi formasyonu da olabilirdi. Eğer böyle bir oyuncunuz varsa top ayağınızdayken nasıl bir oyun kurgunuz olacak, bunu belirlemesi gerekir Avcı'nın...Bir de buna verilen şansı iyi kullanamayan Yusuf Sarı'nın oyunu da eklenince hücumdaki etkisizlik ve organizasyonluk daha fazla görüldü.

***

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın

Hugo, Edgar ve Uğurcan'ın yüksek konsantrasyonla oynadığı oyuna diğer arkadaşları da ayak uydurmalı.Maçları kazanırsınız, kaybedersiniz ama takımın genelinde bu kadar coşkusuzluk ve isteksizliğin çok oyuncuda saha içinde görülmesi bordo-mavililer adına oyundan daha fazla düşündürücü olandı.Sanki lig bitmiş, tatil moduna çok erken girmiş bir oyuncu topluluğu saha içinde vardı.Oyuncuların yalnız takımlarının hedefi kadar bireysel hedefi ve performans başarısı da önemlidir.Yarıştan geri kalmak oyuncunun saha içindeki vurdumduymazlığını açıklayacak bir durum değil.Avcı'nın taktik teknik üzerine değil bu konuda da oyuncularını daha fazla saha içine 'odaklaması' gerekir.