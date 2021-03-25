Cesaret ve meydan okuma

Böyle önemli turnuvalarda özellikle favori gösterilen rakiplere karşı alacağınız galibiyet ve puanlar gruptaki sıralamayı direkt etkiler. Hollanda Milli Takımı, Norveç ve bizimle beraber bu gruptan çıkmaya üç aday ülke takımı.

Birbirleriyle oynayacakları maçlar, grubun kaderini belirleyecektir.

Hollanda, özellikle Ronald Koeman ayrıldıktan sonra, Frank De Boer'in gelişiyle ciddi manada oyun olarak geriye gitti. Antrenör yeterliliği tartışılan Frank De Boer'in başında olduğu bir Hollanda Milli Takımı ile oynamanın avantajını doğru bir şekilde kullandık.

Oyuna ön alanda baskı yapıp, topun kurulumunu özellikle De Ligt ve Blind'e savunma başlangıcında kestik. İstekli oyun anlayışımız Burak'ın golünden sonra da topu rakibe verip sahayı hem enine, hem de boyuna daraltarak kalemize yakın alan parselizasyonunu doğru yapıp, taktiksel dizilime bağlı kalarak 75'inci dakikaya kadar fazla pozisyon vermeden götürmeyi bildik.

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Uğurcan Çakır da ligdeki başarılı performansını milli takıma taşıyıp kalede güven veren görüntüsüyle arkadaşlarını rahatlattığı gibi saha içinde onlara da güven aşıladı.

Özellikle son dakikada kurtardığı penaltıyla, grup favorisi Hollanda karşısında ileride oluşabilecek ikili averaj konusunda Milli Takım'ın avantajı elinde tutmasını sağladı.

Tabii bu oyunun çıkmasındaki en büyük faktörlerden biri de teknik direktörümüz Şenol Güneş. Avrupa Şampiyonası elemelerinde grup kuraları çekildiğinde hedefi yüksek koyup, Avrupa Şampiyonası'na gittiğimiz gibi Dünya Kupası eleme kuraları çekildiğinde de bu hedefi ve iddiayı ortaya koydu Şenol Hoca.

Dünya Kupası'na gideceğimizi söyledi. Turnuvaların farklı oynandığını, bu dinamikleri lehine çevirebilecek potansiyel bir oyuncu topluluğumuz olduğunu dile getirdi.