Taktiksel uyum!

Galatasaray Kayserispor'a karşı oynadığı dizilişle yine oyuna başladı. 4-3-1-2 gibi bu diamond (elmas) formasyonuyla başlandığında, galip gelmesine rağmen oyun eksikliklerinin en önemli sebeplerinden biri oyuncu profillerinin bu sisteme oturmamasıydı. 6 numara pozisyonunda pasör, oyun kurucu Etebo; bu teknik ve oyun görüşü kabiliyeti yüksek olmayan oyuncu, iki tane 8 numara Emre Kılınç ve Fernandes box to box oyuna uygun değiller. Mohamed'le ve Falcao; birbirini tamamlayan ikili olmadığından oyunun merkezinden hücum etme prensibi, en başlıca bir takımın taktiksel prensibidir. Genelde de oyunun rakibe kabul ettirileceği baskın yönü burası olması gerekir, bu dizilişte. Luyindama ve Marcao'nun da yaptığı bireysel hatayla da Galatasaray kalesinde 2 gol buldu.

Fatih hoca Onyekuru başta olmak üzere, bütün hücumdaki çizgi oyuncularını kademeli olarak oyuna dahil etti. Onyekuru- Kerem dakika 56, dakika 67 Arda ve Feghouli. 87. dakikada da Babel. Onyekuru-Kerem değişikliğinde 4-2-4 gibi saha içindeki oyuncular da birbirini özellikle orta sahadan tamamlamadığından, orta sahada hücum bağlantısı bu sefer kurulamadı. Rizespor'a karşı orta saha bağlantısı olmayan bir takım ne kadar hücuma oyuncu da alsa, o bölgeye topu getiremedikten sonra üretken olmanız, bireysel oyuncu kalitenize ve rakibin yapacağı hatalara bağlıdır. Arda ve Feghouli de girince 4-3- 3'e döndü sarı-kırmızılılar. Oyun bir ara 5'e 5'e dönmeye başladı.

Rizespor kontrataklarla daha rahat Galatasaray kalesine gitmeye başladı. Oyunun başlangıcından sonraki yapılan hamlelerle de dengesiz, tutarsız, ne oynadığını bilmeyen ve doğaçlama oyunla performans alabileceği bir oyun oynandı. Bu oyun bazen maç kazandırabilir ama en umulmadık rakiplere karşı puan kaybı da kaçınılmaz olur. Futbolda saha içinde en önemli olgu, "Taktiksel uyum önemlidir" oyuna başlayan ve bitiren kadroda birbirini ve de en önemlisi oyunu belirleyici oyuncuların saha içi dağılımları doğru sistem doğru felsefeyle olmayınca, istediğiniz sonucu ve skoru alamazsınız. Yarışın kızışacağı haftalarda yalnız 3 puan değil, daha fazlasını da kaybetmiş olursunuz.