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Trabzonspor'un geçen hafta evinde Alanya'ya kaybettikten sonra üst sıraları zorlaması ve yetişmesi çok zordu. Özellikle Erzurum karşısında nasıl yansıyacağı önemliydi. Oyuncuların bir çoğunun bedenleri saha içinde, akılları sanki lig bitmiş modundaydı. Futbolda kötü oynayabilirsiniz, kötü pas verebilirsiniz, gol de kaçırabilirsiniz, hatta kendi kalenize gol bile atabilirsiniz. Giydiğiniz formaya, armaya, kulübe hedefsiz gibi görünseniz de odaklanmalısınız. Abdullah Avcı, Berat sakat olduğu için orta sahada Yunus Mallı ile maça başladı. Bir futbol takımı, orta sahası kadar konuşur ve rakibe gücünü hissettirir. Flavio'nun performansı burada oynamaya uygundu. Topu daha fazla orta sahada tutup, önde Bakasetas'ı daha çok hücum bağlantısında kullanabilirlerdi.



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Hücumda bireysel beceriyle problem çözen Trabzonspor'da hücum hattındaki oyunculara orta sahadan top gelmesi gerekirdi. Hem savunma yapıp, hem de pas trafiğini oluşturacak ve savunma önünde de dengeli bir oyun tercihi çıkaracak olan Flavio, orta sahanın omurgasına Trabzonspor'un Avcı oyunları için daha idealdi. Trabzonspor'un Avcı ile iyi skorlar aldığını, gelişim gösterdiğini dile getirdik. En temel gelişmeyen yön fizik kalitesi ve saha içinde ön alan baskısını takım halinde yapamamaları. Bu baskıyı zaman zaman denemeliler. Denerken de yanlış oyuncular, yanlış yere baskıya gittiğinden ve baskı zaafiyeti oluşturan bölgeyi de doğru seçip yönlendiremediklerinden Erzurumspor, hücum geçişleri sağladı. Üretkensizlikteki en büyük nedenlerden biri de oynayan oyunculardı. Transfer planlamasında yedeklerin kaliteli olmayışı ve zorlamaması nedeniyle forma rekabeti oluşmayan sürdürülebilir bir performans çıkması da tabi ki zordur. Buna bireysellikleri ve kafalarına göre saha içinde davranmaları eklenince içinden çıkılmaz durum ortaya çıktığı gibi olumsuz performans olarak takıma döndüğü de net bir şekilde görülüyor.



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Yusuf Sarı çok kaliteli bir oyuncu olmayabilir ama saha içinde olmalı. Mücadele etmeyen forvet oyuncularının yerine zaman zaman oynamalı. Bu diğer oyunculara da mesaj vermek adına önemli. Bazen coşku, tekniğin önüne geçer. Kısıtlı kadroya rağmen formanın çok değerli olduğunu oyunculara hissettirmeli. Sol bek Faruk gibi formayı teslim edip takıma formanın ağırlığını ve zorluğunu bu kısıtlı kadro da olsa elinde Avcı'nın mesajı doğru bir şekilde vermeli. Israrla her hafta kötü oynayıp, reaksiyon vermeyen oyuncuları oynatarak değil kulübede bekleterek de mesaj verilmiş olunur. Tabii ki kalan lig maçlarında hedef yine kovalanabilir ama burada Avcı'nın hem oyun modeli oluşturacak, ön alan baskısı, presi daha top rakipteyken agresif savunma şeklini bu sene oturtması lazım. Ve de genç oyuncular da seneye devam edecekleri için de kafasında düşündüğü oyuncuları da mutlaka gerekli şansları kalan haftalarda vermesi gerekir.