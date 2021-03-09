İki parçalı takım!

Avcı'nın Trabzonspor'a geldikten sonra en zor maçının; topa sahip olmasıyla topu kaybettiği yerde şok ve bölgesel baskısı yapan Alanyspor olacağı belliydi.

Alanyaspor'un saha içindeki senkronizesi hücum ve savunmada Çağdaş Atan ile her hafta gelişim gösteriyor. Bordo-mavililer rakibine ön alan baskısı getiremedi. Burada iki stoper Fatih ve Tzavellas ve önlerindeki oyun kurucu Berkan ile çok rahat topu savunmadan hem orta sahalarına hem hücum hattına çok rahat pas oyunuyla geçirdiler.

Trabzonspor'un ön alan baskısında sıkıntıları olduğundan Alanyaspor, topa sahip olma beceresi, pas oyunu, opsiyonu, oyun hareketliliği, birbirine alan açması ve sahayı genişletip, yeri geldiğinde dikine, öne hücuma çıkan oyuncularla oyun kontrolü eline aldı.

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Avcı, eldeki kısıtlı kadroyu her zaman iyi kullandı ve takımına gelişim sağladı. Yalnız saha içindeki en temel eksikliği ön alan baskısını doğru yapamaması.Bunu sürü halinde kademeli olarak rakibe götürmeli. Saha içinde baskıyla beraber tuzak kurmalı, organize ve agresif bir şekilde prese giden oyuncuların sayısını da çoğaltarak bu pres kültürünü istenen seviyeye getiremedi.Savunma hücumun aparatı olmalıdır. Bordo-mavililerde Serkan ile Marlon'un seviyesi, Baker'ın temposuzluğu ve yeterliliği, Afobe'nin de kalite sorunu saha içindeki takım bütünlüğünün tamamlanmasında performansının üst seviyeye çıkmasındaki eksikliğin en temel nedenlerinden biri...

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Trabzonspor, 'iki parçalı takım' savunma dörtlüsünün önünde Baker ve Berat ile altılı bir oyuncu topluluğu, hücumda da Bakasetas, Afobe, Nwakaeme ve Ekuban ile dörtlü bir oyun var. Burada bireysel beceri ve ikili oyunlarla öndeki oyuncular, skor ve tabela belirleyicileri bu oyunda.Bu iki ayrı parçalı saha içindeki organizasyonda oyunu bütün değil bölüm bölüm oynuyorlar.Avcı, geldiğinden beri eldeki kadroyu anca böyle kullanarak performans alabilirdi.Bunu da takımına doğru şekilde uyguladığını gördük.Alanyaspor karşısında hem birinci parçadaki savunma zafiyetleri, hem ikinci parçadaki hücumdaki etkisizlik, üretkensizlik, hareketsizlik ve de coşkusuzluk maçın kaybedilmesindeki en büyük etkendi.