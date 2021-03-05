Anahtar

Trabzonspor'un, maç başlangıcı Kasımpaşa'ya göre iyi değildi. İlk 20 dakika rakip daha iyi oynadı. O dakikadan sonra da kontrolü eline alan Trabzonspor, hem topu hem de sahanın kontrolünü iyi yaptı.

Djaniny'nin ön alan baskısıyla attığı golden sonra Kasımpaşa hücumda da etkili değildi.

Penaltıdan beraberlik golü geldi.

Uğurcan penaltılarla ilgili eksiğini geliştirmesi için kaleci antrenörü Haluk hocayla çalışmalı. Geçmiş dönemdeki penaltı gollerinde de topa vurulmadan çok erken bir köşeye atlıyordu. Halbuki son ana kadar beklemesi gerekir.

Onun gibi kaliteli kaleci mutlaka bu zaafiyet yaşadığı penaltılardaki duruş pozisyonunu düzeltecektir.

Maçın genelinde orta sahaların her iki takım tarafından çabuk geçildiği bir 90 dakika izledik.

Kasımpaşa ceza sahası içinde daha fazla topla buluşan, hücum aksiyonu yapan bordo-mavililerde, son vuruşlarda beceri eksikliğiyle beraber, kalite eksikliği de görüldü.

H H H

Trabzonspor'un kenar beki Serkan iyi niyetli ve acemi. Pozisyon oyununu iyi öğrenmeli. Hücum katkısı çok az, Marlon da solda hücuma katkı vermiyor.

Abdullah hoca geldikten sonra ne kadar gelişim gösterseler de yetenek eksikliği gibi futbol yorumu ve bilgileri az. Ekuban ve Djaniny, ne zaman savunma arkası koşusu yapsa etkili oluyor.

İkisinin de teknik becerisi ve yeteği sınırlı. Fizik ve hızlarıyla iş yapan oyuncular. Şahsi oynuyorlar, bir top da onlara lazım. Dar alan becerileri hemen hemen hiç yok.

3 gün önce kaybedilen F.Bahçe maçından sonra Avcı'nın takımı toparlaması önemliydi. Mücadele eden, direkt hücumlar yapan, pozisyon bulan görüntüsüyle yarışın gerisinde olsalar bile ligin sonuna kadar kısıtlı kadro ve derinliğiyle en üst seviyede bitirmeye çalışacaktır.

Golü atan Bakasetas, oyun içi hareketliliği çok fazla olmasa da yerleşik savunmaya hücum eden takım olmadığından pozisyona giremedi. İkinci golde set hücumuna uygun hücumla Bakasetas farkını ortaya çıkarttı.

Trabzon'un 3 puan almasını sağladı.

Zaten Bakasetas, Trabzon için olmazsa olmaz bir oyuncudur.

Oyunun içinde olmasa bile tabela yapıp takımına 3 puan kazandırabilecek beceriye sahip.

Attığı 4. gol de diğer goller gibi hep 3 puan getiren cinsten. Oyun içindeki devamlılığı gol atmadığı maçlarda tartışılır. Dokunuşları doğru yaptığında da takımı adına vazgeçilmez. Rakip yarı alanda ve ceza sahası içinde problem çözen anahtar oyuncudur.