Öngörü!

Galatasaray, Ankaragücü maçından önce seri galibiyetler alıyordu. Yalnız oyun olarak çok uzun süredir iyi oynadığı maç sayısı çok azdı. Genelde de futbol adına çok iyi oyunlar koymadığında zemin, eksikler, sakatlar ve topu rakibe bırakmak gibi hep bunlar dile getirildi.

Esas konunun özünde Galatasaray'ın saha içi organizasyon eksikliği yeni gelen oyuncularla birlikte saha içinde oyun pratiğinin eksik oluşu üretkenlik adına özellikle Ankaragücü maçının ilk yarısında görüldü. Daha önceki maçlarda Mostafa Mohamed, bu eksikliği bireysel becerisiyle, bu sıkıntılı hücum aksiyonlarında attığı gollerle kamufle etmişti.

Ankaragücü maçının ilk yarısında Mohamed'e hiç top getirmeyen, pozisyon üretmekte zorlanan, iki tane pozisyona giren; bunun biri Onyekuru'nun kafasında Korcan'ın çıkardığı, diğeri de Atilla'nın geri pasının kısa düşmesinden Emre Kılınç'ın kaçırdığı pozisyon vardı.

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Tabii bir de buna takımın enerjisinin, coşkusunun düşük olmasıyla beraber haftalardır topa sahip olduktan sonra rakip yarı alanda hücum çeşitliliğinde akıl yaratılmaması en büyük etkeniydi.

Bazı oyuncuların da formayı kötü oynasak da değişen bir şey yok moduyla oynaması, formsuz olduğu halde bu oyuncular üzerinde ısrar edilmesi de tabii ki yanlıştı. İkinci yarı 3 oyuncu değişikliğiyle başladı sarıkırmızılar, 4-4-2'ye döndü. Buradaki oyun organizasyonun nasıl olacağını görmeden Ankaragücü'nün ilk golü geldi, arkasından Mohamed atıldı. Geç gelen Kerem'in golüyle de kalan süre az olunca beraberlik adına ikinci golü bulamayan sarıkırmızılılar, maçtan önce favori gösterildikleri maçta 3 puanı Ankara'da bıraktılar.

Haftalardır galip gelmesine rağmen öne geçtiği maçlarda skoru korumaya yönelik oynayan Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında geriye düştüğü maçı çevirmeye oynayacak oyunu da, gücü de yok. Bir de buna ikinci yarının ciddi bir bölümünde de eksik oynamaları da işlerini zorlaştırdı. Fatih hocanın galibiyetler alındığında saha içinde bunu güçlü bir oyunla değil anlık günlük performanslarla sonuca gidildiğini analiz edip daha önceden bu 'öngörü'süyle de Ankaragücü maçında daha rotasyonlu bir kadroyla da çıkması gerekirdi.