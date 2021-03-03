Çözüm ve düzen

Beşiktaş, Malatya'da özellikle ilk yarıdaki üretkensizliğinin en büyük sebebi orta sahadaki Necip, Josef ve Atiba üçlüsünün, birbirine yakın benzer oyuncu özellikleri taşıması, hücum bölgesiyle bağlantı kuracak, orta sahayla hücum arasındaki eşikte, topu aldığında oyun kalitesini, yaratıcılığını, sahaya yansıtacak oyun aklına ihtiyacı vardı.

Bu, Sergen Hoca'nın bu orta sahayla ikinci maçı saha içi başlangıç tercihinde. Aynı orta saha kurgusuyla Hatay deplasmanında sahaya çıkan siyah-beyazlılar, orada da üretmekte, müthiş sıkıntılar yaşadı. Aynı bu maçta olduğu gibi.

İlk yarı, iki takımın da mücadelesiyle geçti. Beşiktaş adına; ofansif gücü çok etkili değildi. Zaten bizde Anadolu takımlarında, büyük takımlara karşı bir oyun oynama ezberi var, bizim ülkemizde.

Topu rakibe bırakıp, savunma yapıp, kontratak yapma ve geriye düşünce de saha içinde hiçbir oyun planı da yok.

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İkinci yarı Sergen Hoca, Necip-Mensah değişikliğiyle başlayarak, daha fazla topa ritim veren, hızlı oynayan, hem Atiba'nın da top hücumda kaldığından, daha fazla destek olduğu, hücumda daha üretken bir oyuna döndü. Ve de Atiba'nın attığı golde en önemli unsur; artık günümüz oyunlarında ikinci değil, üçüncü oyuncuyu düşünerek, onun alacağı pasın değeri daha önemli olmaya başladı. Nitekim de Atiba'nın attığı gol, bunun başarılı bir örneğiydi.Beşiktaş 1-0'ı yakaladıktan sonra da Y.Malatya'ya karşı ürettiği gol pozisyonlarını daha önce golle sonuçlandırmasını bilmesi gerekir. 1-0'lık skorlar her zaman balıksırtında olan, bir takım için en tehlikeli saha içi skorudur. İkinci yarı Sergen Hoca'nın, doğru topu taşıyan Gökhan Töre gibi oyuncu tercihiyle de 1-0'dan sonra açık alan bulduğundan, açık alanda daha etkili hücum ettiler.Yalnız Beşiktaş'ın 1-0 öndeyken her zaman oyunda yaptığı bir hata var. Oyunu dengeleyememesi, temposunu düşürüp, son dakikalarda oyunu erteleyip, skoru tutup, rakibe de pozisyon vermeyen saha içi savunma anlayışına da dönmesi gerekir. Y.Malatyaspor son dakikalarda net pozisyondan yararlanamadı.

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Sergen Hoca ikinci devre "ÇÖZÜM NEREDE BU OYUNDA" bunu tahlil ederek, takımın ofansif gücüne etki edecek, başta Mensah olmak üzere oyuncu hamleleri yaptı. Bu, saha içindeki "DÜZENE UYGUN" ve ofansif güce katkı yapıp, yaratıcılık gücünü sahaya çıkartacak üç puanı alması için bir 45 dakikayı boşa harcamasına rağmen kendi hatasını tamir etti.Hem oyuncu hem de oyun hamlesiyle, böyle zor bir deplasmandan Beşiktaş'ın üç puanla sahadan ayrılmasını sağladı.