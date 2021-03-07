Dersler

Anadolu takımlarının Beşiktaş ve diğer büyük takımlara anlaşılamayan bir oyun oynama ezberi var. Gaziantep de topu Beşiktaş'a bırakarak 5-4-1 dizilişiyle oyuna başladı.

Beşiktaş özellikle ilk gole kadar topa sahip olduğu gibi böyle savunmalara karşı yapılacak koşular çok etkili olacağından Aboubakar'ın yaptığı koşu yanında Atiba'nın da hücuma destek verip koşuyu düşünmesi Beşiktaş oyuncularının oyun özgürlüğü ve çeşitliğini anlatmış oluyor. Beşiktaş öne geçtikten sonra hücum özgürlüğünden Welinton ve Rosier'in bile rakip kalede gol girişimleri oldu.

Maçın özellikle 2. golüne kadar da oyun gelgiti yaşamadı. Belki oyunda topun ritmi, hareketliliği yüksek değildi ama geçtiğimiz maçlar gibi de rakiplerine 1'le 2. gol arasında pozisyon vermedi.Bu takım adına saha içinde en önemli oyun anlayışlarındaki gelişimdi.

Aboubakar'ın golünden sonra Beşiktaş öyle bir momentum yakaladı ki 3 tane net pozisyon kaçırdı.

Beşiktaş oyunda bölüm bölüm son 2 haftadır eski temposuna çıkamıyor.

Bunun en büyük nedeni özellikle bay olmadan önceki haftada oynadığı 3 maçtan Konya'ya karşı lig ve kupada birini 80 dakikada 10 kişi, diğerini de kupada uzatmaların uzatmasıyla toplam 130 dakika oynaması.

Bunu bir 10 günlük bay haftasından sonra toparlamak kolay değil.

Yansımaların 2 hafta sürmesi doğaldı.

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