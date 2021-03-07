Dersler
Anadolu takımlarının Beşiktaş ve diğer büyük takımlara anlaşılamayan bir oyun oynama ezberi var. Gaziantep de topu Beşiktaş'a bırakarak 5-4-1 dizilişiyle oyuna başladı.
Beşiktaş özellikle ilk gole kadar topa sahip olduğu gibi böyle savunmalara karşı yapılacak koşular çok etkili olacağından Aboubakar'ın yaptığı koşu yanında Atiba'nın da hücuma destek verip koşuyu düşünmesi Beşiktaş oyuncularının oyun özgürlüğü ve çeşitliğini anlatmış oluyor. Beşiktaş öne geçtikten sonra hücum özgürlüğünden Welinton ve Rosier'in bile rakip kalede gol girişimleri oldu.
Maçın özellikle 2. golüne kadar da oyun gelgiti yaşamadı. Belki oyunda topun ritmi, hareketliliği yüksek değildi ama geçtiğimiz maçlar gibi de rakiplerine 1'le 2. gol arasında pozisyon vermedi.Bu takım adına saha içinde en önemli oyun anlayışlarındaki gelişimdi.
Aboubakar'ın golünden sonra Beşiktaş öyle bir momentum yakaladı ki 3 tane net pozisyon kaçırdı.
Beşiktaş oyunda bölüm bölüm son 2 haftadır eski temposuna çıkamıyor.
Bunun en büyük nedeni özellikle bay olmadan önceki haftada oynadığı 3 maçtan Konya'ya karşı lig ve kupada birini 80 dakikada 10 kişi, diğerini de kupada uzatmaların uzatmasıyla toplam 130 dakika oynaması.
Bunu bir 10 günlük bay haftasından sonra toparlamak kolay değil.
Yansımaların 2 hafta sürmesi doğaldı.
***Geçen hafta Malatya bu hafta da Gaziantep'e karşı üstün olmasına rağmen geçen haftalardaki gibi yüksek tempolarda saha içi performansını veremese de skoru almasını bilmek çok değerliydi.
Bunun en büyük nedeni Beşiktaş'ın ligde en kompakt oynayan takımlardan biri olması.
Özellikle maç 2-0'ken son vuruştaki beceriyi gösterip 3. golü atması gerekirdi. Böyle maçlarda mutlaka 3'ü bulmak gerekirdi.
Gaziantep penaltıdan golü bulduktan sonra 5 dakikalık bölümde bir de topu direkten döndü.
Antep'in bu topu gol olsa, işlerin bu kadar rahat gittiği bir oyunda çok önemli 2 puan bırakılabilirdi.
Kartal 2-1 koruyarak 3 puan alıp yoluna devam etmesini bildi. Bu maçtan Sergen Yalçın'ın çıkaracağı çok 'dersler' var.
1-Maç 2-0'ken maçı koparacak golleri oyuncularına konsantrasyonu bir anda bile bırakmaması gerektiğini mutlaka anlatması gerekir.
2-Oyuna iyi başlayan iyi devam ettiren ama iyi bitiremeyen bu dalgalanmaları çözmesi gerekir.
3-Penaltıdan önce Antep'in pozisyonu belki yoktu ama geri yaslanarak, rakibin hücum yapmasına ortam sağlayarak oyunu kabullenmesi ve devamında penaltıdan gol yemesi direkten dönen top yüzünden savunma dengesizliğini gözden geçirmesi gerekir
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