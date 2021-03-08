Yansıma!

Galatasaray oyun başlangıcında ve Sivasspor yarı alanına yıkarak oyunu, ve de oyun hareketliliği, hızı da yüksek pas sürekliliğiyle de birleştirince, çok rahat Sivasspor yarı alanı ve cezası sahası üzerinde topla da buluştu.

Yalnız özellikle ilk devrede yapılan iki tane bireysel hatadan gol yiyip, Falcao'nun attığı golden daha fazla da özellikle Onyekuru'yla çok gol kaçırdı.

Onyekuru; hızlı, iyi bir oyuncu ama geliştirmesi gereken eksikleri var.

Karar verme, pas (asist kalitesi), ve tabii ki bitiricilik. Bu özellikleri daha üst seviyede olsaydı, ilk yarı Galatasaray iki gol yemesine rağmen daha farklı skorla önde soyunma odasına girebilirdi.

Fatih Terim'in devre arası oyuncu hamlesi yapmaması, bu kadroyla skoru döndürebileceğine inanması ve oyuncularına güvenmesiydi.

Galatasaray, Sivasspor'da da evet iyi oynadı. Bunu maçın geneline de yaydı ama saha içinde özellikle hücumda baskı ve yönlendirmeyi rakibine, üretkenlik açısından sağ taraftan istenilen seviyede yapamadı. Hem Linnes, hem Belhanda hem de Babel üçlüsünün etkisizliği, bu kanadın iyi çalışmamasını da etkiledi.

Genelde de daha hızlı hücumlarda Saracchi ve Onyekuru'yla denediler.

Özellikle Sivasspor gibi yerleşik savunmaya set hücumu istenilen kalitede sol taraftan özellikle olamadı.

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Ne kadar maçın genelinde oyunun kontrolünü elinde tutsalar da rakibe kendi hataları, bireysel hataları dışında pozisyon da vermese de rakip ceza sahasına ve özellikle savunmayla, orta saha bloğu arasında çok rahat topla buluştular. Ve de bunu rakibe çok baskı uygulamadan, çok rahat bir şekilde bu alanlarda topla buluştular.

Üretkenlikte; şut kalitesinde, son vuruşlarda yaşadıkları sıkıntılardan dolayı bu atakları golle sonuçlandıramadılar. Galatasaray'ın böyle kapanan savunmalara karşı bireysel oyuncu kalitesi var. Yalnız organize olmuş hücum setleri, oyun ezberlerinde eksiklikler var.

Maçın genelinde tüm oyuncular olmasa da belirli oyuncuların isteksiz ve enerjisiz görüntüsü, bireysel hataların çokluğu, kadro seçimi ve sonradan yapılacak oyuncu değişiklikleri, 70 dakika beklenerek geç kalması; tabii ki bunun sonucunda saha içi "YANSIMASI" zirve yarışında kaybedilen çok önemli 2 puan oldu.