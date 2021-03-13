Maksimal!

Maçın hikayesi maç önü gibi Başakşehir'in Beşiktaş'a topu bırakıp kendi yarı alanında kalesine yakın derinlemesine bir savunma düzeninde hem enine hem de boyuna daha daraltılmış saha içi oyun anlayışı ile Beşiktaş'ı merkezden değil daha genişlikten yapmasını yönlendirmeye çalışan oyun anlayışı ile başladı. Beşiktaş ilk devre çok isabetli pas yaptı. Nedeni Başakşehir'in alan ve zaman vererek yaptığı savunma şekliydi. Yavaş çıkarak rakibini karşılayınca Beşiktaş tekniği iyi olan oyunculardan kurulu olduğundan pas opsiyonlarını rahat oluşturdu. Başakşehir, Beşiktaş ön alan baskısını merkezden Ponck ve Epureanu'ya Aboubakar ve Atiba ile götürünce uzun toplarla oynadılar. Welinton-Vida yüksek topları indirdi. Başakşehir, Mehmet Topal'ı iki stoperin arasına sokup 3-5- 2'ye dönüp rakibini yarı alanında karşılayan bir takım olarak daha rahat hücum geçişleri yapabilirdi.

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Beşiktaş ligimizde hem fiziksel olarak hem de topla tempo yapabilen, topu çok çabuk geri kazandığı gibi ritim de veren, oyun kalitesi ve fizik kalitesi iyi bir takım. Bu kadar topa sahip olduğu, pas yaptığı bir oyunda üretken olamamasının nedeni orta sahaların iç koridor koşuları ve savunma arkası koşuları az yapmasıydı. Son haftalardaki bireysel hatalardan gol yiyip, pozisyon vermişlerdi. Nsakala'nın aldığı pozisyon yanlışlığından iki tane gol yediler. Hem de bunları hızlı hücumla değil yerleşik savunma halindeyken buldu. Nsakala'nın topsuz oyuncuya top-alan-adam markajını doğru yapması ve farkındalık düzeyinin iyi olması gerekirdi. Oyuna ve topa hakim olan Beşiktaş çok gel-gitlerin yaşandığı, iki defa öne geçtiği ve Başakşehir'e tekrar yakaladığı bir maçtan bu sezon transfer ettiği oyuncular içinde en iyi performans verenlerin başında gelen Josef'in attığı golle çok önemli bir maçtan 3 puanla ayrılmasını bildi. Şampiyonluk yarışının kızıştığı haftalara girildiğinde en iyisinden ve maksimal performansından başka hiçbir şeyin yeterli olmadığı zor süreçte oyuna koyduğu coşkusuyla, skora isyan etmesiyle, tutkusuyla Beşiktaş zirve yarışının sonuna kadar içinde olacağının mesajını bir kez daha kendi camiasına ve taraftarına vermiş oldu.