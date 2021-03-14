Önemli!

Galatasaray'ın son 2 maçta 5 puan kaybedip hafta içi de Belhanda'nın sözleşmesi yönetim tarafından fesh edildikten sonra gözler Kayseri deplasmanındaki performansının ne olacağı merak konusuydu.

Sarı-kırmızılılar ilk 10 dakika ön alan baskısıyla rakibine üstünlük sağlayıp pozisyon da üretti. Bundan sonraki süreçte Kayserispor oyunu dengeledi. O dakikalardaki en net pozisyonu da Henrique ile kaçırdı.

Tabii ki burada hakem Halis Özkahya'dan da bahsetmek gerekir.

Taylan'ın İlhan'a yaptığı hareket kırmızı karttı.

Devre bitimine yakın Falcao'nun Sapunaru topu beklerken ondan önce meşin yuvarlağa doğru koşması ve gol vuruşu birinci sınıftı.

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G.Ssaray oyun başlangıcında 4-3-1-2 gibi diamand (baklava) düzeninde başladı. Bu formasyonda top ayağındayken 2-5-3'e döndüğünde daha fazla topa sahip olup Kayserispor gibi oyunun merkezini kapatan takıma karşı sağdan Yedlin, soldan Saracchi ile hücumlar yapacaktı. Saracchi hem Falcao'ya attırdığı gol hem de soldan getirdiği toplarla Yedlin'e göre kulvarını daha iyi kullandı.

İkinci devre ön alan baskısıyla başlayan Kayseri, G.Saray'ı hataya zorladı. Kalesinden uzak orta sahaya kadar stoperlerini çıkaran Kayseri daha etkili göründü. Mohamed ve Falcao ile oynuyorsanuz oyun hem rakip yarı alana yıkılmalı hem de ceza alanı içine çok top getirmelisiniz.

Bitiricilik kalitesi yüksek iki oyuncu farkı o zaman ortaya çıkar. Ki bunu da ilk devre Falcao gösterdi Galatasaray'I öne geçirmişti.

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Sarı-kırmızılılar kaleden uzak oyundan etkisiz bir 20-25 dakikalık bölüm geçirdi. Arkasından Fatih hocanın oyuncu değişiklikleri hamlesi geldi. Saha içi dizilişi 4-3-3'e döndü.

Kerem ve Onyekuru'nun girişiyle rakip Kayserispor'un da risk aldığı bölümde bu iki sim açık alanda hızlarıyla fark yarattılar. Onyekuru attığı 2 golle açık alandaki atletizmi ile kendi takımı lehine bu farkı oluşturdu.

Sarı-kırmızılıların oyun içinde gel-gitler de yaşasa moral, motivasyon ve toparlanma adına çok 'önemli' bir 3 puanla Kayserispor deplasmanından dönmesi bildi.