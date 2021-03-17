Dejavu

Beşiktaş maça yüksek pres gücüyle başladı. İlk 35 dakika Başakşehirli oyuncuları kendi kalelerine yüzlerini döndürmeden çok iyi ön alan ve bölgesel baskı yaptılar. Pas ritmi, oyun hızları ve Aboubakar'ın konsol oyunlarındaki gibi attığı golle öne geçtiler. Arkasından Vida'nın golüyle de ilk yarının son bölümü haricinde oyunun hâkimiydiler. İkinci yarıda Aboubakar'ın çıkması Beşiktaş'ın sadece hücum gücünü değil orta saha organizasyonlarını da etkiledi. Sırtı dönük oynayabilen, arkadaşlarına alan açan, orta sahada pas trafiğine yardım eden çok yönlü bir oyuncu Aboubakar. Beşiktaş'ın saha içinde bireysel olarak organizasyonlarının en etkili oyuncusu çıkınca ve orta sahada Oğuzhan ile Dorukhan oyundan düşünce Başakşehir oyunu kontrol etmeye başladı.

Daha fazla ilk devreye göre rahat topa sahip olmaya başladı Başakşehir. Devamında konuk ekibin ikinci devrede saha içindeki enerjisinin yükselmesi, öne doğru gitme ve oynama istekleri de artınca beraberliği yakaladılar. Burada Beşiktaş 2-0'ı koruma oyununu doğru uygulayamadı. Tempoyu düşürürken kaliteyi de düşürdüler. Hafta sonu derbi olması, skoru bulduktan sonra kafaların oraya yönelmesine sebep olmuş olabilir. Oyun kalitesini de olumsuz yönde etkiledi. Her iki yarıda da çok farklı iki takımın oyunu vardı. 4 gün önce oynanan maçın bir kopyası oldu. Kaçan Beşiktaş yakalayan Başakşehir. Son sözü söyleyen yine Beşiktaş oldu ve 'dejavu' yaşandı. Siyahbeyazlılar kupada finale kaldı. Ligde de şampiyonluk yarışının sonuna kadar içinde olacağını gösteriyor. Bu galibiyet sadece final değil, moral motivasyon açısından Beşiktaş adına çok önemliydi.