Aile bağları

Farklı Hollanda galibiyetinden sonra Norveç maçına bunun yansımasının nasıl olacağı merak ediliyordu. Öncelikle A Milli Takım, her iki maçta da 1-0'ı bulup rakiplerine topu bırakıp, çok doğru alan yerleşimleri yaparak galip gelmesini bildi. Bunu da uygularken hatlar arasında kopukluk olmadan bir bütünlük arz ederek aynı zamanda da hızlı çıktığı hücumlarla tehlikeler yarattı. Özellikle bu kurgunun en önemli planı buydu.

Derinlemesine kaleye yakın bir savunma, saha içi oyun bütünlüğü, kazanılan toplarda savunmadan hücuma geçiş oyunlarının en iyi şekilde uygulanması ve bununla beraber duran top organizasyonlarını başarıyla yapmamız.

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Norveç Milli Takımı'nda özellikle Sörloth-Haaland ikilisinin performansının merak edildiği gibi bizim de onlara karşı özellikle bölgesel savunmada nasıl performans vereceğimiz çok önemliydi. Bunu da çokMert Müldür- Kaan Ayhan-Çağlar Söyüncü- Umut Meraş dörtlüsü en iyi şekilde uyguladılar.Burak Yılmaz yine sahada oyun lideri olarak hem arkadaşlarını konuşarak yönlendirip, hem de topu tutarak pas bağlantılarını çok doğru yaptı.Ozan Tufan, orta sahadaki savunma oyununu iyi oynadığı gibi hızlı çıkışlarla attığı gol gibi hücuma destekler de verdi. Saha genelinde bütün oyuncular taktik disipline sadık kalarak top bizdeyken ve rakipteyken pozisyon oyununu en iyi şekilde uyguladılar. Uğurcan, Çağlar ve Umut Meraş diğer arkadaşlarına göre eksiksiz oynadılar diyebiliriz.

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Avrupa Şampiyonası elemelerinde gruptan çıkmamızın en büyük etkenlerinden biri de arkadaşlık duygusunun, sevginin, takımdaşlığın çok yüksek olmasıydı. Oynayanıyla oynamayanıyla bu duyguları çok yoğun yaşayan bir milli takım kadrosu var. Hem takımın tecrübeli isimleri, hem gençler, hem de Avrupa'da önemli kulüplerde oynayan oyuncuların birbirlerine karşı hareketleri, maç önü ve sonu verdikleri beyanatlar, saha içindeki samimi davranışları hiçbir ego olmadan aralarında çok sağlam bir 'aile bağı' oluştuğunu gösteriyor.Bu olumlu görüntüyü saha dışında sağlayan, saha içinde de başarıya ulaşılmasındaki en büyük etken Şenol Güneş'in hakkını da fazlasıyla teslim etmemiz gerekir.

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Bu maçlarda başarılı olunur, olunmaz. Tabi ki hedef başarılı olmak. Ama öyle güzel bir milli takımımız var ki, şüphesiz bütün Türkiye'nin gönlü, duyguları ve duaları 'bizim çocuklar'la… Artık gruptaki bütün ipleri elimize aldık. Yalnız bizimle birlikte grup birinciliği oynayan Hollanda ve Norveç'e karşı puan farkı değil, ikili averajlarda da üstünlük sağladık.