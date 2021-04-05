Hazırlıksız!

Beşiktaş'ın milli takım arasından sonra nasıl döneceği önemliydi. Çünkü Fenerbahçe maçındaki kaybedilen 2 puan ve son 30 dakikadaki kötü görüntünün, takıma bu aradan sonraki yansıması nasıl olacaktı? Bir de buna hem sakat hem covidli, hem de cezalı oyuncular eklendi.

Sergen Yalçın'ın da son 2 haftadır formsuz olmasıyla saha içinde çok sağlıksız, içgüdüsel, organize olamayan bir Beşiktaş oyunu ortaya çıktı. Savunmada zaten sol bek Nsakala'nın hücum becerisi yok, tekniği kötü bir oyuncu. Bir de buna sağ bekte Necip eklenince sanki 4 savunmacı stoperle maça başlıyormuş görüntüsü oldu Beşiktaş adına.

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Rosier'i öne atınca, orta yapabilme becerisinden faydalanmak ve adam eksiltir diye Sergen Yalçın düşünmüş ama bu yanlış bir düşünce.

Oradaki hücumda çizgide oynarken sırtı dönük oyun farklıdır, savunmada kenar beki oynarken yüzü dönük bütün sahayı gören oyun şekli farklıdır.

Bu Beşiktaş'ın zaten işlemeyen hücumda sol kanadını Nsakala- Nkoudou ikilisi gibi sağ koridorda da Necip-Rosier ikilisiyle de hele bir de erken yenilen golden sonra hiçbir yerleşik savunmaya set hücumu yapamadığı gibi orada ciddi üretkenliği de etkiledi.

Yanlış oyuncu seçimleri ve saha içi yerleşimleri oyun kalitesini düşürdüğü gibi Beşiktaş adına saha içinde problem çözmeye yönelik bir oyun değil, aksine çıkan uygunsuz saha içindeki kurguyla problem olan oyun kalitesini düşüren bu kadro tercihinden dolayı kaynaklandı. Devre arası da hem geriye düşmelerine rağmen Sergen Yalçın'ın hamle yapmaması da bu kötü oyuna, Beşiktaş'ın ikinci yarı başlangıcını da etkiledi. Ancak doğru kurgu Ersin'in kurtardığı penaltıdan sonra saha içinde uygulanmaya başladı. Bir de buna 70. dakikada Oğuzhan hamlesiyle daha bir rakip ceza sahası içine, rakibini iten daha etkili bir oyun ortaya çıkmaya başladı. Ama maçın ciddi bölümünü Beşiktaş takımı boş yere geçirdi.

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Bir de buna Ghezzal'la Aboubakar oynamadığı, rakip yarı alanda sırtı dönük oyunlarda etkili olan iki önemli oyuncu takımı da yerleştirip daha fazla sorumluluk alıp, sezonun bu bölümüne kadar Beşiktaş'ın oynadığı etkili oyunun, en önemli saha içi aktörleriydi.

Tabii ki eksiklikleri aranacaktı ama buradaki eksikliği; Ljajic gibi başta kaliteli oyuncuların da sorumluluk alması gerekirdi. Saha içinde o kadar vurdumduymaz, isteksiz ve hatta yasaksavar gibi sorumsuzca görüntüsü vardı.

Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçında geç kaldığı ve yaptığı yanlış değişikliklerle takımının son bölümdeki kötü oyununun en büyük nedeni olmuştu.

Bu maçta da hangi oyuncuyla oynarsa birbirini tamamlayacağını hem teoride hem de pratikte doğru uygulamadığı için kaybetti. Beşiktaş 3 puandan fazlasında oldu, diğer şampiyonluk adaylarının da iştahını kabartıp, yarışa da ortak etti.

"BAŞARI İÇİN HAZIRLIK YAPMIYORSAN

BAŞARISIZLIK İÇİN HAZIRLIK

YAPIYORSUN". Sergen Yalçın'ın iki haftadır bu konuda ciddi eksiklikleri var.