Bırakmak gerek!

Trabzonspor son haftalardaki saha içi dizilişinde hem cezalı oyuncuların hem de Yunus'u da ilk 11'de tercih etmemesinden dolayı Abdullah Avcı'nın daha saha içi eldeki oyuncu topluluğundan, formasyonu uygun bir ilk 11 sahada vardı. Sağ bek Hüseyin'in orijinal yeri olmadığından, o bölgedeki hücuma hiç katkı verilmeyen ve kullanılıp rakibi tehdit edecek, eldeki kadrodan bir oyuncu da yer almadığından, o koridorda ciddi eksikliği, bu maç değil her maç bordo-mavililer yaşıyor. Bu saha dizilişinde orta sahada iki tane 8 numara tercihinden Avcı kurtulup, Bakasetas'a santrfor arkası, daha özgürlük vererek o performans alıcı 10 numara pozisyonunda oyuna başlatınca, Trabzonspor'un rakip yarı alana daha anlamlı yerleşti. İlk golü yedikten sonra rakip yarı alanda ön alan baskısını doğru götürüp, hem topla hem de topsuz, fiziksel yüksek tempoyla oynamaya başladı bordo-mavililer. Hem topu çok çabuk geri kazandılar. Geriye koşmak yerine atak sürekliliği yakaladılar.

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Rakip yarı alandaki parselasyonu daha iyi yaptılar. Bununla beraber oyun hareketliliği, çok çabuk topa hız vermeleri, kısa paslar oyunun merkezinden ve yeri geldiğinde çok doğru sahayı da genişleterek özellikle Nwakaeme kanadından etkili oyunlar çıkmaya başladı. Atılan golde de özellikle Bakasetas'ın, Nwakaeme'nin attığı pasta Djaniny'nin santrfor olarak, rakip savunmayı öne doğru getirip Bakasetas'a alan açıp, onun da savunma arasına yaptığı dik koşuda ve attığı golde, aldığı pozisyonda, oyun bilgisi ve zeka vardı. İlk devre Abdullah Avcı'nın özellikle golden sonraki bölüm, en saha içi dinamizmi olan, heyecan veren, bol aksiyonun içerdiği en iyi oyun oldu diyebiliriz. İkinci devre Trabzonspor, ilk yarıdaki golden sonraki bölüm gibi zaman zaman yine öne çıktı.

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Maçı kazanmayı da hak ettiler. İki top direkten dönüp, çok gol kaçırdılar. Zaten sahanın yıldızı da tebrik etmek gerek; Kayserispor kalecisi genç Doğan'dı. 10 tane kurtarış yaptı. Bu da zaten Trabzonspor'un ne kadar hücumda ve rakip yarı alanda etkili olduğunun göstergesiydi. Trabzonspor'un oynadığı oyun ve yaptığı mücadeleyle 3 puanı fazlasıyla hak ettiğini söyleyebiliriz. Bu oyunun genelinde Trabzonspor adına referans alınacak en önemli şey; Abdullah hocanın takımının oyunun 0-0'lık bölümünde fazla tutmayıp, sabırlı oynayıp, dengeli oyun yerine daha fazla rakibi geriye iten, baskı altına alıp hataya zorlayan bir oyun tercihini uygulatması gerekir. Bu hücum oyunu için de takımı daha serbest bırakıp rakip yarı alanda öne çıkması gerekir. Büyük takım oyunlarında ve genlerinde hele Trabzonspor gibi geçmişte bunu maç başlar başlamaz hissettiren bordo-mavililer'e, bu görüntü hem saha içine daha fazla enerji, coşku kattığı gibi tüm Trabzonspor camiasını ve taraftarını da mutlu edip heyecanlandıracaktır.