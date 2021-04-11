Kanatsız!

Trabzonspor'da Nwakaeme ve Ekuban'ın olmadığı Rizespor deplasmanında Abdullah Avcı hücumda çizgilerde orta saha özelliği olan sağda Flavio solda da Yunus Mallı tercihiyle başladı. Bu tercihte orta sahada üçlü olarak Baker savunma önünde oyunu kuran, iki tane de iç oyuncusu 8 numara profilinde Abdulkadir Parmak ve Bakasetas yer aldı. Bu formasyonda beş tane orta saha oyuncusu gibi topa sahip olup özellikle ikinci bölgede rakibe üstünlük sağlayarak o pas trafiğini oluşturmak düşüncesi vardı. Ancak orta sahada hücum geçişlerini, bağlantıyı yapacak Bakasetas santrfor arkası değil orta sahada iç oyuncusu olarak oynayınca, bir de bir haftada içindeki üçüncü maç trafiğinde koşu mesafeleri de uzayınca her iki yarıda Bakasetas'ın katkısı çok fazla olamadı ve olamazdı zaten. Böyle bir tercihte mutlaka Bakasetas'ın orta saha dörtlü formasyonunun önünde, santrfor arkasında her zanan oynadığı pozisyonda oynaması bu maç daha da önemliydi. Çünkü en önemli iki tane hücum çizgi oyuncusunun yokluğunda hem Gianini ile ikili oyun oynayıp rakip yarı alanda daha fazla tehditkar olduğu gibi rakip ceza sahası girişleri de hem sayı anlamında hem de etki olarak daha fazla gerçekleşirdi.

Yunus'un oyunun başında sakatlanmasıyla Yusuf Sarı oyuna girdi. O da istenilen performansın her zaman olduğ gibi çok uzağındaydı. Tabi ki Trabzonspor'un sezon başından beri dile getirdiğim iki tane kenar bekinin bu kadar topa sahip olunan bir oyunda yeterli seviyede olmaması hücum zenginliğini ve kanat organizasyonlarını ciddi anlamda etkiliyor. Pereira ve Novak seviyelerini yakalamak, skor katkısı vermek eldeki oyunculardan çıkmayabilir. O zaman kanat oyunlarında saha içinde Marlon ve yeri geldiğinde oyun bilgisi ve yorumu zayıf olan Hüseyin'in top bordo-mavililerin ayağındayken farklı pozisyonlarda rotasyona girdiği bölümlerde toplu veya topsuz görev tanımları değişebilir. Kenar orta kalitesi ikisinde de olmayabilir ama özellikle topsuz yapacağı alan yaratmalarda yeri geldiğinde kullanılabilir. Bordo-mavililerin sezon başından beri en büyük sıkıntısı zaten kadro derinliği ve kalitesinin eksikliği. Bir de hücumda iki tane takımın oyununu ve tabelasını belirleyecek iki oyuncusu da olmayınca ciddi etkilendiler. Savunma kenar bekinden performans alamayan takım, hücumdaki iki tane çizgi oyuncusu da olmayınca "kanatsız uçak" gibiydi. "Kanatsız uçak nasıl uçamazsa Trabzonspor'un da saha içindeki oyun tanımı buydu." Oyuncuların, Abdullah Avcı ile beraber disiplini, saha içindeki formasyondaki görevleri belli olsa bile sezon başından beri kalite, beceri, problem ve sorun çözme sıkıntısı bu kurulan kadronun en büyük yetersizliği.