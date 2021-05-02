Sezonu kurtaran!

Beşiktaş öyle hızlı oyun başlangıcı yaptı ki, ilk 15 dakika 3-0 değil 6-0 olabilirdi. Siyah-beyazlılar, genelde oyun farkını saha içinde tanımlaması ve de oyunun dört safhasını en iyi şekilde ülkemizde uygulayan takımdır.

Bu temel prensiplerden sonra da oyunun detayları ve planları üzerine önceden belirlenmiş, doğru rakip analizleriyle Beşiktaş adına baskın yönü olan taraf sağ kanattı. Rosier ve Ghezzal, oyunun merkezinde çok hızlı. Beşiktaş, dikine giderek pozisyon ürettiği gibi solda N'Koudou'nun becerisi ve hızı, ön alan gegenpres başarısıyla rakibe üstünlük sağladı. Hatayspor karşısında atılan goller de bundan önceki gollerde de hücumda birçok fark yaratacak opsiyon varsa bunun en baş temellerinden biri saha içi matematiği ve geometrisidir.

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Bu matematik hep genelde rakipten bir fazla olmak üzerine kurgulanır. Siyah-beyazlılar bunu 3'e 1, 3'e 2 hep bir fazla olarak yaptı.Rakiplerine özellikle gol pozisyonu ürettikleri zaman bir fazlalığı yaratmayı ve oyun ezberi olarak bütün sezon bu uygulamayı doğru bir şekilde saha içine geçirdiler. Bu oyundan; bu maç trafiğinde belki bir iki maç haricinde hiçbir zaman taviz vermediler. Vermedikleri gibi eksik kadrolarla oynadıkları zaman bile oyun merkezinde olduğu oyuncuların her zaman değiştiği ama oyun devamlı başarının merkezine konuldu. Olmazsa olmazın Sergen Yalçın'ın farkının da ortaya çıkmasında en temel unsur doğru bir oyun yapısının teoriden pratiğe, antrenman tutarlığından maç tutarlığına geçmesi ligimizdeki bariz kalite farkını yarattı. Sonuna kadar da başarılı grafiği takım halinde fazlasıyla hak ettiler.Beşiktaş bu sezon günü, haftayı kurtaran değil 'sezonu kurtaran' güçlü oyunların karşılığını alıyor. Saha içi ve dışında genel profesyonellik anlayışı, arkadaşlıkları, bir bütün içinde hareket etmeleri bu başarıdaki en temel unsur oldu.Siyah-beyazlılar, bitime 3 maç kala Hatay galibiyetiyle şampiyon olmak için çok büyük bir avantajı ellerinde tutuyor.