Standart!

Galatasaray maçtan önce tahmin edildiği gibi daha fazla topa sahip oldu ilk yarı yüzde 74 topla oynayıp buna karşılık da 7 kere Gençlerbirliği ceza sahası içinde topla buluştu. Bir takım topa sahip olarak oynuyorsa bu topu rakip yarı alana taşımak ve rakip ceza sahası içine daha fazla girerek gol pozisyonu üretmesi içindir. Bu oyun felsefesinin sonuçlanması için en önemli unsurdur.

İlk yarı sarı-kırmızılılar pozisyon üretemediği gibi bir tek Halil'in ceza sahası dışından çok iyi vuruşla bulduğu golle içeriye 1-0 önde girdi. İkinci yarıda ve maçın genelinde de Babel'in hareketliliği, tempo driplingdeki başarısı ve canlılığı ile Halil Dervişoğlu'nun bir santrfor olarak sırtı dönük oyunlardaki başarısı vardı. Halil sırtı dönük oyunu etkili oynadığı gibi iki yöne topla dönebilmesi çok önemli bir santrfor becerisidir. Şu anda ligimizde yerli oyuncular içinde bunu en iyi uygulayan oyuncu konumunda.

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Emre Akbaba'nın savunma içine yaptığı dik koşular, ortaya koyduğu akıl ve son vuruş becerisi de önemli. Gedson Fernandes özellikle son haftalarda orta sahada çok canlı. Rakip yarı alanda top kaptırıldığında ön alan baskısını çok doğru götürüyor.

Galatasaray takımının rakibin hızlı geçiş oyunlarını başlamadan kesmesindeki en temel oyuncu.

Orta kaliteleri çok iyi olmasa da sol bek Ömer ile sağ bek Şener de özellikle sahayı sarıkırmızılılar genişlettiğinde bu opsiyonları kullanarak hücum çeşitliliğini artırıyor. Yalnız ikisinin de teknik becerileri ve orta kaliteleri istenen seviyede değil. Yalnızca arkadaşlarına hücum destekleriyle alan yaratıyorlar.

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Maçın en iyilerinden olan Gedson'un rakibi Candeias'a yaptığı hareket kesinlikle kırmızı karttı. Halis Özkahya'nın verdiği karar çok yanlıştı. Sarı-kırmızılılar baştan sona üstün oynadıkları Gençlerbirliği deplasmanında galip gelerek derbi öncesi moral kazandıkları gibi matematiksel olarak da yarışı son haftaya kadar bırakmayacağını gösterdi. Bu maçta 3 puan almalarına rağmen hala bir 'oyun standardının oturmaması' özellikle hücum organizasyonlarının oyun değil oyuncu üzerinden çözülmesi ise kalan 3 maç için saha içindeki en büyük sorunları olmaya devam edecek.