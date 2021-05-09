Kazanan güçlüdür!

Fatih Terim'in ilk 11 tercihinde son haftalarda enerji katan gençler değil bu maçlık performans alacağı, yüksek tansiyonlu final maçlarını yaşamış tecrübeli oyuncular vardı. Özellikle de hücum hattında oyunun başında konulan yüksek enerjiyle beraber öne geçmesini bildiler. Bundan sonraki süreçte Beşiktaş beraberliği de yakalasa organize olan, coşkulu, kazanma duygusunu sahaya yansıtan G.Saray, böyle önemli bir eşik maçını zorlanmadan geçmesini bildi. Beşiktaş ise Sergen Yalçın'ın 4-6-0 gibi santrforsuz organizasyonun arka planın nasıl doldurulacağıyla ilgili hücum çeşitliliği uygulaması yoktu. Gökhan'ın alacağı pozisyonlarda tarifi ve rolleri maç önünde iyice ezberlememiş doğaçlama bir oyunla oynaması doğru değildi. Gökhan, yüzü dönük oyunlarda orta sahaya gelip arkasına da Larin ve Ghezzal'ın koşu yapması gerekirdi.

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Ljajic'in de santrfor pozisyonunu yeri geldiğinde doldurması Gökhan Töre'nin yerine santrfor olarak koşular yapıp rakibin dengesini bozması gerekirdi. Gökhan'ın arkasındaki oyuncular bunu uygulayamadığı gibi saha içi rol dağılımı da iyi değildi. Bu belirsizlik Beşiktaş'ı kısırlığa ittiği gibi üretkenliği de sıfıra indirdi. Eğer Gökhan'ı, sırtı dönük oyunlarda verim vermediği 60 dakikalık oyunda oyundan çıkarmak yerine Larin'i santrfor yapıp çizgiye Gökhan'ı atabilirdi. Ne taktiksel olarak ne de mental olarak maça hazırlanamayan Beşiktaş'ın kaybetmesi de gayet doğaldı. G.Saray'ın yüksek enerjiyle ortaya koyduğu oyun beraberinde maçın kırılma anlarını ve dokunuşları beceri farkıyla iyi uygulayan ve sahadan 3 puan almayı hak eden G.Saray maçı kazanmasını bildi. Son haftaya kadar da şanslarını kovalayacağının mesajını vermiş oldu. 'Derbilerde güçlü taraf kazanmaz, kazanan taraf güçlüdür.'